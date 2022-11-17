Продукты, которые усугубляют воспаление кишечника — новое исследование

Можно улучшить состояние своего кишечника, если придерживаться простой диеты.

Синдром раздраженного кишечника (СПК) – заболевание, которое поражает желудочно-кишечный тракт в целом.

Еще одним распространенным заболеванием, поражающим пищеварительный тракт, является воспалительное заболевание кишечника (ЗЗК).

К счастью, можно улучшить состояние своего кишечника при ЗЗК. Согласно новому исследованию, в случае воспалительного заболевания кишечника в рацион нужно добавить продукты, содержащие определенный вид клетчатки.

В исследовании, опубликованном в Gastroenterology, ученые из Университета Манитобы и Университета Альберты проанализировали результаты тестов, в том числе биопсии толстой кишки участников из ЗЗК.

Их цель заключалась в том, чтобы определить, как разные виды клетчатки могут влиять на организм человека с раздражением кишечника.

Результаты показали, что участники с этой проблемой не смогли должным образом переваривать неферментированные β-фруктановые пищевые волокна. Более того, неферментированные диетические β-фруктановые волокна усиливали симптомы ЗЗК у участников, вызывая воспаление.

Результаты исследования могут помочь в индивидуальном подходе к рациону питания. Авторы исследования называют это "точным питанием".

"Тем, кто испытывает проблемы с кишечником, может быть целесообразно избегать тех продуктов, содержащих β-фруктановые волокна, и определить, улучшает ли избегание симптомы", — отметили специалисты.

Какие продукты содержат β-фруктановые волокна

Если у вас есть проблемы с кишечником, вам лучше избегать β-фруктановых волокон, то есть определенных продуктов, которые содержат:

грейпфруты,

бананы,

финики,

чернослив,

продукты из семейства луковых,

брюссельская капуста,

спаржа,

бобы и орехи

Однако прежде чем исключать эти продукты из своего рациона, проконсультируйтесь с семейным врачом или диетологом, чтобы убедиться, что ваш организм нуждается именно в такой диете.

Напомним, что растительные белки могут способствовать здоровью сердца, помогают снизить кровяное давление, способствуют снижению веса и улучшают работу пищеварительной системы.

Читайте также: