Профилактика ботулизма: как не заболеть в условиях, когда доступ к питьевой воде и качественной пище отсутствует

Профилактика ботулизма: как не заболеть в условиях, когда доступ к питьевой воде и качественной пище отсутствует

Важна информация о профилактике ботулизма от Минздрава.

Из-за военной агрессии РФ многие украинцы оказались в условиях, когда доступ к питьевой воде и качественной пище ограничен или совсем отсутствует. В таких обстоятельствах возникает угроза здоровью и даже жизни человека из-за пищевых отравлений.

Особую опасность представляет острое токсико-инфекционное заболевание — ботулизм. Это пищевое отравление, которое может привести к тяжелым последствиям.

Основной причиной ботулизма является употребление в пищу некачественно приготовленных продуктов, загрязненных бактериями ботулизма.

Минздрав публикует информацию о причинах ботулизма и рекомендациях, как избежать заболевания.

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