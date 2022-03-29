Профилактика ВИЧ во время войны: как продолжать получать АРТ и защитить себя от инфицирования

Одной из проблем после полномасштабного вторжения в Украину является доступ ВИЧ-инфицированных пациентов к антиретровирусной терапии (АРТ) и осуществление системы профилактики распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Минздрав публикует информацию, которая поможет людям, живущим с ВИЧ, продолжать получать АРТ. А также советы, которые помогут обезопасить себя от инфицирования ВИЧ-инфекцией.
Также оставляем полезные ссылки:
- перечень медицинских учреждений за рубежом, оказывающих медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным пациентам из Украины;
- национальная программа доконтактной профилактики (PrEP) для людей, имеющих высокий риск инфицирования ВИЧ;
- постконтактная профилактика (ПКП) для профилактики ВИЧ-инфекции после контакта или при высокой вероятности контакта с данным возбудителем
Напомним, а мериканское издание NPR опубликовало репортаж о Львовском онкоцентре, который вдвое увеличил нагрузку после вторжения РФ.
Львовская областная онкологическая больница стала пристанищем для онкопациентов Украины, пишут журналисты NPR. Нагрузка на медиков выросла вдвое.
Но даже здесь в относительной безопасности Львова ресурсы заканчиваются.
Врачи говорят, что лечат пациентов с двойной травмой, передает издание.