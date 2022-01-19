Пропала речь и подвижность нижней конечности: во Львов вертолетом доставили женщину с нарушением мозгового кровообращения

Пропала речь и подвижность нижней конечности: во Львов вертолетом доставили женщину с нарушением мозгового кровообращения

Потеря речи происходит из-за поражения речевых центров коры головного мозга.

На Бродовщине, в селе Берлин, семейный врач диагностировал у пациентки афазию – расстройство ранее сложившейся речевой деятельности, характеризующееся частичной или полной утратой способности понимать окружающих и говорить.

Кроме возможности говорить, женщина потеряла способность двигать нижней конечностью. Врач вызвала экстренную медицинскую помощь, поставив диагноз "острое нарушение мозгового кровообращения".

"У женщины ночью резко повысилось артериальное давление", – сообщили во Львовском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Бригада экстренки диагноз подтвердила, а оперативно-диспетчерская служба Центра решила направить за пациенткой медицинский вертолет. В селе он приземлился на автодорогу.

Также читайте Инфаркт: что делать и как распознать сердечный приступ

Симптомы афазии

Врачи называют несколько видов афазии.

При эфферентной моторной афазии пациент может переставлять звуки, слоги, буквальные парафазии (замена буквы или звука в слове на другие), контаминации (ложное воспроизведение слов).

Для этого состояния характерен, так называемый, телеграфный стиль речи, нарушение ритмико-мелодичной стороны речи, длительные паузы. При эфферентной моторной афазии произношение отдельных звуков не нарушается.

Возможны два варианта протекания афферентной моторной афазии.

Артикуляционная апраксия (неспособность выражать слова) или полное отсутствие спонтанного языка, наличие речевого эмбола (вариант речевой стереотипии).

Ситуативная речь остается сохраненной, но грубо нарушается название, повторение и другие виды произвольной речи. Нарушается понимание разговорной речи, значений, инструкций, отдельных слов, а также письменная речь.

При сенсорной афазии нарушается слуховое восприятие речи при нормальном физическом слухе.

Больной не понимает речи окружающих, не может контролировать собственный речевой поток, развивается компенсаторное многословие.

В первые месяцы после мозговой крушения речь больного включает случайный набор слогов, слов и звуков.

При акустико-мнестической афазии наблюдаются проблемы с удержанием в памяти информации, воспринятой на слух. Снижается объем запоминания: больной не улавливает смысл речи в усложненных условиях (быстрый темп, длинная фраза, беседа с несколькими собеседниками), не может повторить по логопеду связь из четырех слов. При оптико-мнестической афазии нарушается зрительная память, ослабевает связь зрительного вида предмета и слова, появляются трудности в назывании предметов.

Амностико-семантическая афазия характеризуется забыванием названий предметов, нарушением понимания сложных речевых оборотов, причастных и деепричастных оборотов, метафор, пословиц, крылатых фраз и т.д. Также отмечается акалькулия (нарушение счета и счетных операций), нарушается понимание читаемого текста.

При динамической афазии, несмотря на правильное произнесение слов, коротких фраз, отдельных звуков, сохраненный автоматизированный язык, спонтанный повествовательный язык становится невозможным. Речевая активность резко снижена, присутствуют эхолалии и персеверации. Письмо, чтение и элементарный счет сохраняются.

Что делать пациенту

При нарушении речи необходимо обратиться к врачу (невролога) как можно скорее, поскольку это может являться признаком опасных заболеваний головного мозга.

Как лечат афазию

Коррекционное влияние при афазии оказывает медицинское и логопедическое направления.

Лечение основного заболевания, вызвавшего афазию, проводится под наблюдением невролога и включает медикаментозную терапию, при необходимости – оперативное вмешательство, активную реабилитацию (механотерапию, лечебную физкультуру, массаж, физиотерапию).

Профилактика афазии состоит в предупреждении черепно-мозговых травм, сосудистых мозговых катастроф, своевременном обнаружении опухолевых поражений мозга.