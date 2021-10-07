Прорыв в лечении остеоартроза: медики синтезировали масло для коленного сустава

Искусственное масло для коленного сустава испытали на крысах. Остеоартроз у них вылечили.

Американские и китайские медики синтезировали жидкость для лечения остеоартроза, имитирующую естественную смазку суставов, которой при этом заболевании становится мало, о чем говорится в Nature Biomedical Engineering.

Она содержит полимер, способный связывать воду и обеспечивает скольжение суставных поверхностей. Жидкость испытали на крысах с индуцированным остеоартрозом колени — у животных удалось обратить воспалительные и дистрофические изменения в суставах.

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При остеоартрозе суставной хрящ, покрывающий кости, воспаляется. На первых стадиях в нем усиливается пролиферация клеток, которые синтезируют коллаген, поэтому поверхность хряща деформируется.

Кроме этого, на ранних стадиях остеоартроза в суставе не хватает естественной смазки, что позволяет костям в суставе скользить при вращении. Это усугубляет воспаление, способствует повреждению сустава и прогрессированию остеоартроза.

Berkshire Community College Bioscience Image Library

Как работает смазка для коленного сустава

Американские и китайские ученые под руководством Чуаньбиня Мао из Университета Оклахомы решили посмотреть, можно ли остановить прогрессирование остеоартроза, если ввести в сустав дополнительную порцию смазки.

В здоровом суставе содержится молекулярный комплекс с гиалуроновой кислотой, белком лубрицином и липидами. Комплекс прикрепляется к хрящу, а белок лубрицин связывает молекулы воды, обеспечивая скольжения в суставе.

Ученые разработали искусственный аналог этого комплекса, в котором лубрицин (его не удается синтезировать в лаборатории) заменили на поле-2-акриламид-2-метилпропансульфокислоту (PAMPS). Она содержит сульфонатные группу, поэтому также может связывать воду, обеспечивая те же функции, что и лубрицин.

Жидкость с синтезированным молекулярным комплексом вкололи 12 крысам, которые болели остеоартрозом коленного сустава. Недуг спровоцировали операцией.

Инъекции проводили на 28 и 42 день после индуцирования остеоартроза. Через восемь недель у животных взяли биопсию суставного хряща. У крыс, получивших лечение, строение хряща не отличалась от крыс без остеоартроза (12 животных), в то же время у животных, которым лечение не проводилось (12 крыс), в хряще наблюдались дегенеративные изменения.

Ученые уверены, что успех эксперимента на крысах означает, что масло для коленного сустава поможет и человеку.

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