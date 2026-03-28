Японская диета с уникальным супом / © pexels.com

Реклама

Основной принцип японской кухни — ичу-сансай: один суп и три блюда.

Это не строгая диета, а способ питания, который базируется на:

свежие и сезонные продукты;

небольших порциях;

минимальной обработке пищи.

Главное правило — не переедать и давать организму все необходимое без перегрузки.

Реклама

Классический японский обед

Традиционный обед включает:

Рис — основа рациона. Мисо суп или легкий бульон. Основное блюдо — рыба или морепродукты. Два гарнира — овощи, соя или ферментированные продукты. Напитки — вода или зеленый чай без сахара.

Такое сочетание обеспечивает белки, клетчатку, витамины и полезные жиры без перегрузки организма.

Почему это работает

Исследования связывают японский стиль питания с меньшим риском:

сердечно-сосудистых заболеваний;

инсульта;

депрессии;

преждевременной смерти.

Секрет в комбинации: растительная пища, омега-3 рыба и ферментированные продукты. Дополнительный плюс — улучшение пищеварения и обмена веществ.

Реклама

«Хара дома бу» — есть на 80%

В Японии популярна концепция «хара хаты бу» — есть всего на 80% полного насыщения. Это помогает избегать переедания и держать вес под контролем без строгих диет.

Что добавить в рацион:

рыба и морепродукты (сардины, креветки, кальмары);

соевые продукты (тофу, мисо, эдамаме);

рис и лапшая соба;

овощи (капуста, шпинат, редька, баклажаны);

морские водоросли;

зеленый чай.

Что ограничить:

сладости и сахар;

обработанные продукты;

жирное мясо;

фастфуд;

сладкие напитки.

Некоторые блюда содержат много натрия (соевый соус, мисо, маринованные продукты), что может повышать риск гипертонии, проблем с сердцем и желудком.

Реклама

Как начать без стресса

Замените мясо рыбой 2–3 раза в неделю. Добавляйте овощи в каждый прием пищи и включайте соевые продукты. Замените сладкие напитки водой или чаем. Постепенно убавляйте порции.

Главное — системность, а не резкие изменения. Японская диета — это не ограничение, а привычка. Она учит главному: есть меньше, но качественнее, и получать от этого удовольствие.