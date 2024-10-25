Простой секрет всех женщин: правда ли, что во времена СССР не было целлюлита

При Советском Союзе, казалось бы, женщин вообще не беспокоил целлюлит. В чем секрет? Действительно ли его раньше не было?

Хотя современные женщины достаточно активно борются с "апельсиновой шкуркой", в Советском Союзе это не считалось чем-то важным. Никто даже не задумывался о теме целлюлита, это не было предметом обсуждения, минусом во внешности девушки или ее комплексом.

О целлюлите впервые начали говорить в 80-х годах прошлого века. Тогда же в аптеках начали активно появляться разнообразные антицеллюлитные напитки и кремы. Однако в отличие от Запада, в СССР эта тема вообще не продвигалась как проблема. Женщины не придавали целлюлиту особое значение. Тогда основными средствами для борьбы с лишним весом или недостатками в фигуре были душ Шарко, контрастные ванны, физиопроцедуры. Все это можно получить в санаториях.

Женщины в СССР не знали о целлюлите потому, что не считали его чем-то необычным. Сегодня эта тема стала более коммерческим проектом, базирующимся на индустрии красоты. Однако, с точки зрения медицины, целлюлит — это жировая прослойка, связанная с женскими гормонами, а не признак ожирения или какой-то болезни.

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