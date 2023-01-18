Простой способ ускорить дозревание авокадо – диетолог советует

Если вашему авокадо нужно ускорить процесс дозревания, можете подождать несколько дней, но у кого на это время?!

К счастью, есть надежный способ помочь авокадо созреть быстро.

Как созревает авокадо

В отличие от многих других фруктов, выращиваемых на деревьях, авокадо не созревает на ветке. Недозрелые авокадо обычно светло- или ярко-зеленые после сбора урожая. Также плоды достаточно жесткие.

О спелости авокадо свидетельствует его кожура. Она имеет темно-зеленый оттенок. Более того, авокадо становится более мягким по мере созревания.

Как быстро доозреть авокадо

Существует способ помочь созреть авокадо.

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"Самый быстрый и самый простой способ созреть авокадо — поместить незрелый авокадо в коричневый бумажный пакет вместе с яблоком или бананом на два-три дня, пока он не созреет", — рассказала американская диетология Аманда Изкьердо.

Она подробно рассказала о том, как работает этот способ и почему он настолько эффективен.

"Эта методика работает благодаря растительному гормону под названием этилен, который естественным образом содержится в таких фруктах как яблоки и бананы", — объясняет она.

Этилен запускает процесс созревания. В темном бумажном пакете газы этилена заставляют фрукты созревать быстрее.

Следовательно, чтобы ускорить процесс созревания авокадо, не требуется никаких хитроумных приспособлений или сложных рецептов. Все, что вам нужно сделать – поместить авокадо в бумажный пакет с яблоком или бананом.

Добавим, что польза авокадо доказана неоднократно. Плод содержит все необходимые для организма питательные вещества, витамины Е, С, В6, медь, фолиевую кислоту. Также авокадо является источником жирных кислот, антиоксидантов и противовоспалительных соединений.

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