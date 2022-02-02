Простой тест, который покажет ваше психологическое состояние

Что вы увидели на рисунке первым?

Этот тест поможет понять, что сейчас занимает ваши мысли.

Для оценки личности психологи часто используют проективные тесты, включающие неоднозначные рисунки, чтобы вызвать реакцию, которая может раскрыть грани личности.

Смотрите на картинку не дольше 10 секунд и отметьте, что вы видите первым.

Тест поможет понять, что сейчас занимает ваши мысли

Рассмотрели? Переходим к результатам

1. Вы увидели пещеру

1. Вы видели пещеру

Вас очень трудно вывести из равновесия. Вы спокойный человек, стараетесь видеть во всем только хорошее. Благодаря своей внутренней силе и оптимизму не испытываете давления негатива. К таким людям, как вы, часто обращаются за помощью или советом.

Поддержите своих близких и поделитесь с ними своей позитивной энергией.

2. Вы увидели НЛО

2. Вы видели НЛО

Вы, кажется, всегда находитесь на грани нервного срыва и вот-вот взорветесь. Низкий уровень подверженности стрессу приводит к таким проблемам со здоровьем, как бессонница или частые ночные кошмары.

Не сдерживайте эмоции, не подавляйте переживания и не позволяйте раздражаться по мелочам. Это может вызвать мигрень, тошноту и другие осложнения. Вам стоит обратиться к специалисту.

3. Вы увидели лицо инопланетянина

Что вы увидели на рисунке первым?

Вы склонны создавать проблемы из всего. Ваша привычка постоянно нервничать приводит к частым стрессам.

Стоит взять себя в руки и перестать тратить силы на беспочвенные переживания. Столкнувшись с трудной ситуацией, попробуйте посмотреть на нее под другим углом. Чтобы облегчить борьбу со стрессом, делайте дыхательные упражнения — они действительно способны помочь. Глубокий вдох через нос и медленный выдох через рот.

По материалам: Bright Side