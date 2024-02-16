Простые фразы, которые помогут вашему ребенку вырасти успешным: повторяйте их как можно чаще

Слова и реакция взрослых, особенно родителей, могут быть очень мощным стимулом для развития детей. Психологи рекомендуют использовать семь особых фраз, которые помогут воспитать успешного человека.

Такие семь фраз советуют использовать педагоги и другие специалисты, знакомые с методом воспитания детей Монтессори. Даже если вы не используете ни один метод, стоит принять их во внимание, чтобы воспитать ребенка в гармонии и любви к себе.

Что следует говорить своему ребенку

"Ты, кажется, расстроен/на. Расскажи мне об этом"

Хотя все родители хотят, чтобы какие-либо негативные чувства ребенка исчезли как можно скорее, следует также учить их размышлять над событиями. Если вы будете спешить изменить тему, то ваш ребенок не сможет извлечь ценный урок и извлечь из ситуации правильное его решение.

"Мне нужна твоя помощь"

Эта фраза поможет повысить уверенность ребенка в себе, собственных силах и значимости. Следует найти что-то, с чем малыш справляется как можно лучше, а затем дайте понять, что цените его талант. Даже если это просто умение завязывать шнуровку или кормить кота. Пусть ваш ребенок почувствует себя экспертом в этой области.

"Я помню, как ты учился/лась (делать то и то)"

Часто малыши чувствуют себя неуверенно, когда они усердно работают над чем-то, но у них все еще плохо выходит. Этой фразой родители помогут ребенку вспомнить прошлый опыт: например, как он освоил такой сложный навык, как застегивание молнии или чистка зубов. Напомните, насколько тяжелым это ей когда-то казалось, и как легко она справляется сейчас.

"Иногда я тоже так чувствую себя"

Не стоит стесняться показывать детям, что вы бываете недовольны собой или испытываете сложные эмоции. Например, можете рассказать, как чувствовали себя, когда надели задом наперед рубашку, или заблудились и опоздали на работу. Для детей их родители являются супергероями, поэтому знание, что они также бывают неуверенными в себе, может помочь справиться с собственными страхами.

"Я люблю тебя таким/такой, какой/какой ты есть"

По какой-либо причине, когда ребенок чувствует себя плохо, ему нужно услышать, что вы его любите, без ожиданий и оговорок. Старайтесь всегда находить время, чтобы обнять малыша и сказать: "Я люблю тебя".

"Некоторые вещи требуют много практики"

Ребенок должен понимать, что некоторые очень интересные или полезные вещи требуют много усилий. Например, катание на велосипеде, изучение нового языка или умение программировать — на освоение этих вещей нужно время. Следует сделать акцент на повторении и тяжелом труде, а не на особых талантах или естественных способностях. Так вы поощрите ребенка преодолевать трудности.

"Хорошая работа! Ты старался/лась, и у тебя получилось"

Если просто постоянно говорить ребенку, что он умный, то малыш может в будущем бояться неудачи. Лучше показать, что вы замечаете его/ее сосредоточенность, настойчивость и упорство. Тогда дети знают, что это очень важно в жизни.

Как не надо говорить: фразы, которые могут навредить

Какие фразы не стоит говорить ребенку / Фото: Unsplash

Если родители будут постоянно использовать определенные фразы, ребенок станет сомневаться в своих чувствах и восприятии. Поэтому лучше избегать их в общении с малышом.

"Хватит плакать"

Возможно, когда у ребенка уже полчаса идет истерика, трудно подобрать правильные слова. Но из-за этого выражения у малыша появится ощущение, что его печаль или обиду не воспринимают. Став старше, человек начнет подавлять свои эмоции.

"Успокойся"

Такая фраза только усугубляет тревогу у ребенка. Чем больше родители пытаются "разрядить" ситуацию, тем глубже будут в нее погружаться. Помните, что это слово только усиливает панику.

"Спеши"

Наверное, хотя бы раз, все говорили это своему ребенку, но срабатывает ли эта фраза? К сожалению, он только вгоняет ребенка в стресс. Попытайтесь лучше обсудить способ, который поможет не опаздывать в будущем.

"Ничего особенного не произошло"

Если ваш ребенок расстроен, значит, для него это важное событие. Хотя вам может показаться, что сломанная игрушка совсем не проблема, но ребенок еще об этом не знает. Сказав так, вы покажете, что не понимаете чувств малыша.

"Ты упадешь и сломаешь себе шею"

Эту фразу многие слышали за свое детство. Родители могут сказать все, что угодно, чтобы ребенок перестал делать опасные вещи. Но если переусердствовать, это может привести к появлению страхов. Лучше всего использовать более реалистичные термины.

"Я сделаю это за тебя"

Ваш ребенок вовсю пытается завязать шнурки и вам очень хочется сделать это вместо него? Не стоит. Она должна сама научиться.

"Возьми себя в руки"

Это так называемая фраза-парадокс. Она совсем не помогает успокоиться, а сильнее волнует детей. Они не чувствуют, что должны бороться со своей тревогой.

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