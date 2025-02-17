Проверьте домашнюю аптечку: специалисты назвали наиболее ненужные лекарства

Специалисты считают, что нет смысла пополнять домашнюю аптечку противовирусным лекарством, препаратами от кашля, отхаркивающими средствами, адсорбентами или сердечными каплями.

Итак, противовирусные препараты. Ученые считают их использование бесполезным, поскольку организм способен самостоятельно преодолеть ОРВИ, а болезнь проходит примерно через неделю.

Относительно лекарства от кашля их неконтролируемое применение может быть опасным. Кашель – это не просто дискомфортный симптом, а естественный механизм очищения легких. Подавляя его медикаментами можно спровоцировать накопление мокроты, что значительно повышает риск развития бронхита, пневмонии, нарушений вентиляции легких и других серьезных осложнений.

Эксперты также называют отхаркивающие препараты бесполезными и ненужными. Вместо них лучше использовать природные средства, например, пить больше жидкости – тот же чай с медом.

Раскритикованный специалистами и активированный уголь. Несмотря на распространенное мнение о его сорбирующих свойствах, оно эффективно только в первые минуты после отравления. А при алкогольной интоксикации это средство вообще не работает.

Так же сомнительную пользу имеют и сердечные капли. В их составе может содержаться фенобарбитал – вещество, которое при длительном применении способно вызывать бессонницу и депрессивные состояния.

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