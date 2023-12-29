Проверьте себя, возможно, вы тоже так делаете: эксперты назвали шесть привычек несчастливых людей

Специалисты утверждают, что каждый человек представляет и описывает счастье по-другому, но все люди несчастливы одинаково. А все потому, что причины несчастий часто оказываются очень похожими. Проверьте, есть ли у вас привычки, которые "воруют" ваше счастье и приводят к разрушению жизни.

Не иметь в жизни цели

В детстве и юности человек беззаботен, и это считается нормой. А вот во взрослом возрасте, если жить только для того, чтобы закончился еще один день, это может подавлять. Психологи утверждают, что жизнь без цели приносит пустоту. Хотя в какой-то момент может показаться, что без забот и ответственности жить лучше, но очень скоро это чувство перерождается в сплошное недовольство собой.

Идти наперекор самому себе

Плохая идея выбирать ту профессию, которая вам не по душе, или выходить замуж за человека, к которому нет никаких чувств. Со временем груз неприятных для вас вещей станет неподъемным. Психологи считают, чем дольше находиться в таком положении, тем менее счастливым будет человек.

Жить во лжи

Если человек выбирает отрицательный вектор по жизни, то обрекает себя на довольно нелегкую судьбу. Преступления, обман, нечестные поступки, зависть и коварство ведут к тому, что человеку становится труднее ужиться с собой. Внутри может возникать чувство стыда и вины, пусть не сразу. А это становится причиной того, что жизнь выглядит серой и неприятной.

Деструктивные привычки – что это / Фото: Unsplash

Возлагать ложные надежды

Если вы будете ждать "принца", который вдруг появится в вашей жизни и решит все проблемы, то можете и не дождаться. Это может показаться странным, но многие люди живут в таком коконе почти всю жизнь. Особенно ярко осознание того, что вы живете как-то неправильно, приходит тогда, когда начинаете создавать семью и строить карьеру.

Игнорировать плохое самочувствие и усталость

Большинство из нас живет по принципу "пока не упал — все нормально", но это не повод позаботиться о себе. Ведь если вы уже упали, то на восстановление понадобится гораздо больше сил и энергии. Представьте, что вы не лечили зуб, когда на нем появилась маленькая точка кариеса, и довели до постоянно болящего нерва. Насколько проще и легче было избавиться от черного пятнышка.

Засыпать и просыпаться с телефоном

Конечно, смартфоны стали неотъемлемым атрибутом современной жизни. Но утром нашему мозгу и организму нужно настроиться на продуктивный день, а такую "загрузку" следует начинать постепенно. Новости или сообщения могут вывести вас из равновесия, ведь сознание очень остро реагирует на информацию. Приблизительно то же происходит и перед сном. Для переключения на спящий режим требуется время. Любая информация будет держать мозг в режиме работы.

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