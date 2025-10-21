Как избавиться от прыща на лице за 3 минуты / © Pixabay

Есть простой и быстрый способ, как убрать прыщ всего за 3 минуты. Этот лайфхак от косметологов не нуждается в дорогостоящих средствах или сложных процедурах.

Все, что нужно — ватный диск и доступное аптечное средство. Идеально подойдут капли для глаз, обычно используемые для уменьшения покраснения за усталых глаз после длительного времени за компьютером. Такие капли продаются в любой аптеке и стоят совсем недорого.

Нанесите несколько капель на ватный диск и поместите его на несколько минут в морозильник. Затем приложите охлажденный диск к прыщу и держите 3–5 минут. Покраснение быстро проходит, воспаление становится менее заметным, а кожа возвращается к естественному виду.

Этот способ идеально подходит для тех, кто ищет быстрое решение, как избавиться от прыща перед важной встречей, вечеринкой или фото. Простой, доступный и эффективный метод поможет быстро снизить видимость прыщей и вернуть коже чистоту и здоровый вид.