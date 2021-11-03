Психологи назвали цвета, которые делают вас менее сексуальными: какой гаммы следует избегать

Психологи назвали цвета, которые делают вас менее сексуальными: какой гаммы следует избегать

Существует много соображений по выбору гардероба, но правильный выбор цвета имеет первостепенное значение.

Некоторые цвета могут снизить вашу привлекательность, говорят психологи.

Итак, узнаем о красках, которые тайно делают вас менее сексуальными. А также – о двух цветах, которые повысят вашу привлекательность.

Желтый

Цвет солнца и нью-йоркского такси. Желтый цвет быстро привлекает внимание. Однако он не пойдет вам на пользу.

Исследование, опубликованное в журнале Evolutionary Psychology, показало, что мужчины и женщины считают желтый одним из наименее привлекательных цветов для потенциального партнера.

Коричневый

Коричневая гамма – обладатель титула «самой невзрачной в мире». На самом деле, оттенки коричневого настолько визуально отталкивают, что их даже выбрали в качестве основных упаковки табака в Австралии, чтобы избавить потенциальных покупателей от вредной привычки. (Если коричневый цвет может удержать курильщиков от покупки сигарет, представьте, что он может сделать с вами.)

Серый

Каждый цвет вызывает у нас определенную эмоцию. Во многих случаях это происходит на подсознательном уровне. Серый ассоциируется с плохой погодой, депрессией и негативом.

Исследование, опубликованное в Frontiers in Psychology, выявило, что серый цвет связан с грустью.

Жизнь полна исключений, и определенные случаи требуют разных цветов.

«Впечатление, которое составляет ваш гардероб, также зависит от конкретного события или сценария. Яркие кокетливые цвета, такие как красный и бирюзовый, хорошо выбирать для свиданий и вечеринок. Однако они не лучшие варианты для офиса, деловых командировок, интервью, где лучше подходят холодные глубокие цвета, такие как темно-синий, серый или черный», – комментирует лайф-коуч Мишель Дэвис.

В исследовании, опубликованном в Color Research And Application, была проведена серия экспериментов, чтобы выяснить, предпочитают ли мужчины красный цвет, и какую гамму женщины выбирают для свиданий.

Хотя некоторые примечательные выводы все же появились, например, наблюдения, что женщинам, как правило, нравится носить синий цвет на свиданиях, авторы исследования в итоге пришли к выводу, что «цветные предпочтения для каждого человека уникальны».

Вы не можете ошибиться с черным

Многие считают, что для обольщения лучше подходит красный цвет. Он, безусловно, ассоциируется с любовью и сексом, но черный может превзойти его, когда дело доходит до универсальной привлекательности.

«Красный традиционно считается цветом любви, но новые исследования показали, что как черный, так и красный воспринимаются одинаково привлекательными», – комментирует доктор философии, исследователь Робин Крамер.

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