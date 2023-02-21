Как определить характер человека по онлайн-переписке,что могут рассказать его электронные сообщения

О характере человека может рассказать манера его переписки. Что могут рассказать смайлики, точки и тире в переписке — читайте в материале ТСН.ua

Узнать какой человек по переписке не так просто даже психологу, ведь общаясь с кем только текстовыми сообщениями и смайлами, ты не можешь видеть лица и эмоций человека. В онлайн-пространстве любой человек может с помощью букв, знаков препинания и эмоджи создать себе какой-то образ. Но большинство людей в онлайн пространстве переписываются неосознанно, то есть пишут, как привыкли. Рассказываем, какие особенности человека раскрывает его переписка.

Отсутствие смайликов или много смайлов-улыбок

Отсутствие смайликов не означает, что человек с той стороны мрачен и грубиян. Если он не ставит улыбки и скобки, то, возможно, просто очень серьезный и практичный. Или привык вести деловую переписку, где ставить эмоджи не принято. И наоборот, если человек использует много эмоджи-улыбок, скорее всего, он пытается показать себя приятным в общении, стремится продемонстрировать свою доброжелательность. Но это вовсе не означает, что собеседник действительно милый и добрый, просто таким он хочет казаться.

Написание длинных сообщений

Сообщение с большим текстовым объемом может быть сигналом, что вашим интернет-собеседником является представительницей женского пола. Большинству мужчин свойственен более короткий стиль рассказа. В процессе написания сообщения мужчины нередко разбивают его на отдельные фрагменты, что приводит к появлению недоразумений.

Переписка с помощью коротких сообщений

Если в процессе общения с вами собеседник пишет короткие сообщения, это очевидный сигнал того, что он не очень стремится к общению. Или вы отвлекаете его от важных дел, что вызывает у вашего собеседника напряжение. Также написание коротких сообщений можно объяснить склонностью к уединенности. Человек, который пишет краткими сообщениями, скорее всего, стремится держаться подальше от людей и не понимает важности общения.

Написание сообщений со строчной буквы

Люди, не использующие в своих электронных сообщениях заглавные буквы, часто невнимательны и чрезмерно ленивы. Но исключением могут быть люди, которые большую часть рабочего дня проводят за компьютером, они позволяют себе не соблюдать правила, чтобы немного расслабиться.

Игнорирование знаков препинания

Первая мысль, которая возникает, если человек не использует знаки препинания, значит, он безграмотный. Но это не всегда так, возможно, он знает все о том, как отделять причастия, но просто не хочет тратить на это свое время, чтобы напечатать быстро. Очень часто игнорирование знаков препинания говорит об излишней обеспокоенности человека, его торопливости, энергичности и несдержанности. Некоторые психологи утверждают, что знаки препинания игнорируют внутренние бунтари и люди, которые обожают быть в центре внимания.

Большое количество точек

Распространено мнение, что когда человек буквально в каждом предложении ставит троеточие, особенно наставляет их на место запятых или других знаков препинания, вероятно, у него проблемы с психикой. Но это одна из версий. Существует мнение, что большое количество точек свидетельствует о неуравновешенности человека, склонности к депрессии или пессимизму. Возможно, твой собеседник просто пытается передать интонацию размышлений или пытается показаться загадочным, мол, он что-то не договорил.

Правильно ставит все знаки препинания

Если человек ставит все запятые, тире, дефисы и точки, то он или редактор или корректор, или слишком придирчивый к мелочам персонаж, как говорится, перфекционист. Скорее всего, в жизни у него все по полочкам, раз даже у sms полный порядок.

А еще таким образом человек может проявлять уважение к собеседнику или пытается показаться внимательным и вдумчивым.

Сообщение перегружено знаками препинания

А если в посланиях собеседника восклицательных знаков и вопросов как звезд на небе, это может говорить о его излишней эмоциональности, несдержанности и экспрессивности. Такие люди в реальной жизни часто очень громко разговаривают. Большое количество восклицательных знаков очень часто свидетельствует о том, что ваш собеседник нуждается во внимании и пытается получить его таким образом. Большие любители тире – это люди чаще всего категоричны в суждениях и не воспринимают серьезно чью-то другую точку зрения. Но также они способны доводить все свои начинания до логического завершения.

Постоянное использование форм неуверенности

Понятно, что если человек часто употребляет фразы, указывающие на неуверенность, типа «наверное», «может быть», «не знаю», «ну» и так далее, то в жизни он застенчивый и неуверенный.

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