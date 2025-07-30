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ТСН в социальных сетях

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Полезные статьи
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Психолог посоветовала есть хрустящую пищу: почему это так важно, чем она помогает

Вы могли замечать, что в сложной ситуации или во время тревожных моментов в жизни многие из нас начинают грызть ручку или карандаш. Оказывается, это не просто дурная привычка, а научно обоснованная причина.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Что есть, чтобы снизить уровень кортизола

Что есть, чтобы снизить уровень кортизола / © Pixabay

В мире постоянного стресса и информационного шума люди все чаще ищут простые, естественные способы понижения напряжения. Одной из неожиданных, но эффективных техник является… употребление хрустящей пищи. В разговоре с врачом Еленой Божук, прозвучавшей в видео журналистки Илоны Довгань, присутствовал интересный совет: хрустящая еда может помочь снизить уровень стресса и кортизола.

Звучит странно? А на самом деле вполне логично.

Что такое кортизол и как он влияет на организм

Кортизол — это гормон, который вырабатывается надпочечниками в ответ на стресс. Он помогает организму быстро мобилизовать силы, но также:

  • повышает АД;

  • угнетает иммунную систему;

  • отрицательно влияет на сон;

  • провоцирует накопление жира, особенно в области живота;

  • снижает уровень серотонина — гормона счастья.

Если это кратковременное влияние, то механизм действительно полезен. Но хронически повышенный кортизол — это серьезная угроза физическому и психическому здоровью.

Почему для снижения кортизола необходимо жевать хрустящую пищу

Елена Божук объясняет: жевание твердой, хрустящей пищи имеет антистрессовый эффект, ведь успокаивает нервную систему из-за физического действия. Во время пережевывания:

  • активируется вегетативная нервная система, в частности парасимпатическая часть, отвечающая за восстановление и расслабление;

  • мозг получает чувство безопасности из-за простого, знакомого действия — жевания;

  • отвлечение от тревожных мыслей помогает снизить напряжение;

  • сам процесс становится мини-ритуалом заземления в “здесь и сейчас”.

Это немного напоминает действие антистрессовой жвачки или шарика для рук — только естественнее и вкуснее.

Какая еда может помочь справиться со стрессом

В качестве антистрессового “инструмента” можно использовать разнообразные продукты. В частности:

  • морковь, сельдерей, болгарский перец;

  • яблоко, грушу;

  • орехи, семена;

  • ржаные хлебцы, цельнозерновые снеки;

  • запеченные тыквенные семена или нут;

  • тостированный хумус с хрустящим крекером.

Главное — выбирать натуральные продукты без большого количества сахара, соли или трансжиров. Цель — не заедать стресс вредными продуктами, а успокоить нервную систему через телесное действие.

Нам не всегда по силам изменить обстоятельства вокруг. Но мы можем повлиять на свою реакцию. Иногда — просто взяв в руки морковку.

Не стоит недооценивать маленькие действия, которые дают большой эффект. Если жевание хрустящей пищи поможет тебе снизить внутреннее напряжение хотя бы на 10% — это уже шаг к покою, ясности мысли и здоровью.

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Дата публикации
Количество просмотров
626
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