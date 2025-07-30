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Психолог посоветовала есть хрустящую пищу: почему это так важно, чем она помогает
Вы могли замечать, что в сложной ситуации или во время тревожных моментов в жизни многие из нас начинают грызть ручку или карандаш. Оказывается, это не просто дурная привычка, а научно обоснованная причина.
В мире постоянного стресса и информационного шума люди все чаще ищут простые, естественные способы понижения напряжения. Одной из неожиданных, но эффективных техник является… употребление хрустящей пищи. В разговоре с врачом Еленой Божук, прозвучавшей в видео журналистки Илоны Довгань, присутствовал интересный совет: хрустящая еда может помочь снизить уровень стресса и кортизола.
Звучит странно? А на самом деле вполне логично.
Что такое кортизол и как он влияет на организм
Кортизол — это гормон, который вырабатывается надпочечниками в ответ на стресс. Он помогает организму быстро мобилизовать силы, но также:
повышает АД;
угнетает иммунную систему;
отрицательно влияет на сон;
провоцирует накопление жира, особенно в области живота;
снижает уровень серотонина — гормона счастья.
Если это кратковременное влияние, то механизм действительно полезен. Но хронически повышенный кортизол — это серьезная угроза физическому и психическому здоровью.
Почему для снижения кортизола необходимо жевать хрустящую пищу
Елена Божук объясняет: жевание твердой, хрустящей пищи имеет антистрессовый эффект, ведь успокаивает нервную систему из-за физического действия. Во время пережевывания:
активируется вегетативная нервная система, в частности парасимпатическая часть, отвечающая за восстановление и расслабление;
мозг получает чувство безопасности из-за простого, знакомого действия — жевания;
отвлечение от тревожных мыслей помогает снизить напряжение;
сам процесс становится мини-ритуалом заземления в “здесь и сейчас”.
Это немного напоминает действие антистрессовой жвачки или шарика для рук — только естественнее и вкуснее.
Какая еда может помочь справиться со стрессом
В качестве антистрессового “инструмента” можно использовать разнообразные продукты. В частности:
морковь, сельдерей, болгарский перец;
яблоко, грушу;
орехи, семена;
ржаные хлебцы, цельнозерновые снеки;
запеченные тыквенные семена или нут;
тостированный хумус с хрустящим крекером.
Главное — выбирать натуральные продукты без большого количества сахара, соли или трансжиров. Цель — не заедать стресс вредными продуктами, а успокоить нервную систему через телесное действие.
Нам не всегда по силам изменить обстоятельства вокруг. Но мы можем повлиять на свою реакцию. Иногда — просто взяв в руки морковку.
Не стоит недооценивать маленькие действия, которые дают большой эффект. Если жевание хрустящей пищи поможет тебе снизить внутреннее напряжение хотя бы на 10% — это уже шаг к покою, ясности мысли и здоровью.