Пять добавок, которые могут быть опасны при высоком кровяном давлении

Что нельзя употреблять при гипертонии

Контроль артериальной гипертензии является критически важным шагом для предотвращения таких катастрофических состояний, как инфаркт или инсульт. Однако многие пациенты не понимают, что даже натуральные витамины и травяные сборы могут препятствовать лечению или непосредственно повышать давление. Доктор фармацевтических наук Кирстин Хилл предупреждает о пяти распространенных добавках, к которым следует относиться с особой осторожностью, если у вас повышенное давление.

1. Высокие дозы витамина D

Витамин D необходим для здоровья костей и иммунитета, однако его избыток может оказаться токсичным. Прием доз, превышающих 10 000 МЕ/сут, приводит к накоплению избыточного количества кальция в крови (гиперкальциемии). Это не только повреждает сосуды, но и повышает кровяное давление. Кроме того, большие дозы витамина D могут мешать работе диуретиков, часто назначающих гипертоникам, что делает терапию неэффективной.

2. Корень солодки (лакрица)

Это растение часто встречается в чаях, сладостях и средствах от кашля, однако оно чрезвычайно коварно для сердечно-сосудистой системы. Содержащаяся в солодке глициризиновая кислота заставляет организм задерживать натрий и вымывать калий. Такой дисбаланс электролитов провоцирует резкие скачки давления. Особенно опасно сочетать лакрицу с мочегонными препаратами, поскольку это может привести к критическому дефициту калия.

3. Зверобой

Зверобой считается популярным природным антидепрессантом, но для людей с гипертонией он несет иную угрозу. Это растение влияет на ферменты печени, отвечающие за расщепление лекарства. В результате действие препаратов от давления, таких как нифедипин или верапамил, значительно слабеет. Пациент может принимать назначенное лекарство, но оно просто не будет работать из-за воздействия добавки.

4. Арника

Хотя арника прекрасно помогает при кровоподтеках и отеках в виде мазей, ее пероральный прием (в форме таблеток или капель) строго не рекомендуется. Употребление арники внутрь может привести к серьезному повреждению сердечной мышцы, вызвать рвоту, диарею и стремительный рост артериального давления. Эксперты советуют ограничить использование этого цветка только внешним нанесением на неповрежденную кожу.

5. Горький апельсин

Эта добавка часто входит в состав комплексов для похудения и спортивного питания из-за содержания синефрина. Это вещество по своему действию похоже на эфедрин, который был запрещен из-за высокого риска вызвать сердечные приступы. Горький апельсин стимулирует нервную систему, ускоряет сердцебиение и сужает сосуды, что является прямой угрозой для людей с высоким давлением.

В любом случае каждый организм реагирует на биологически активные добавки индивидуально в зависимости от возраста, генетики и состояния кишечника. Прежде чем добавлять любой новый компонент в свой рацион, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Только специалист может оценить совместимость добавок с вашим лекарством и определить безопасную дозировку.