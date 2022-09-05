Пять основных продуктов уменьшающих риск появления болезни Альцгеймера

По мнению диетологов, с возрастом пища все больше влияет на здоровье человека в целом и работу его мозга в частности. Рассказываем, какие продукты при регулярном употреблении положительно скажутся на мыслительных процессах.

Черника, наверное, одна из самых полезных для мозга продуктов. Ягода, сок из черники помогают улучшить память, когнитивные функции мозга и даже настроение. Черника содержит большое количество антиоксидантов и растительных питательных веществ, которые помогают защитить мозг от повреждений, вызванных свободными радикалами. Кроме того, черника считается хорошим источником витамина С, играющего большую роль в работе иммунной системы.

Лосось – источник омега-3 жирных кислот, которые организм не может производить самостоятельно и которые укрепляют мозг. Лосось также является источником белка и витамина D, важных для организма. Как показывают исследования, люди, регулярно употребляющие рыбу, реже страдают от болезни Альцгеймера и других когнитивных нарушений.

Орехи и семена так же как и лосось содержат большое количество полезных для мозга омега-3 жирных кислот. Они богаты антиоксидантами, витамином Е и таким важным микроэелементом, как магний. Роль последнего в улучшении памяти также известна. Особенно диетологи рекомендуют есть грецкие орехи, поскольку они содержат, наверное, наибольшее среди других орехов количество омега-3.

Темный шоколад также является источником антиоксидантов и флавоноидов, улучшающих работу мозга. Кроме того, благодаря содержанию кофеина шоколад может улучшить концентрацию. Эксперты рекомендуют выбирать темный шоколад с высоким содержанием какао, чтобы получить от него максимальную пользу.

Авокадо содержит витамин K и фолат, сочетание которых способствует профилактике формирования тромбов в головном мозге (а значит, защищает от инсульта), а также улучшению когнитивной функции, в частности, памяти и концентрации. Заморский фрукт богат витаминами группы B и С, которые не запасаются организмом и должны ежедневно поступать в него из употребляемой пищи. Также это один из немногих фруктов, содержащих мононенасыщенные жиры, важные для здоровья мозга. Согласно результатам одного исследования, у людей, любящих авокадо, более высокий уровень нейротрофического фактора головного мозга (BDNF). Это важный белок, улучшающий память и защищающий мозг от возрастных изменений.

Чтобы наш организм оставался здоровым как можно дольше и чтобы мы хорошо чувствовали себя даже в пожилом возрасте, нужно употреблять как можно больше фруктов и овощей всех цветов, поскольку они содержат антиоксиданты и необходимые питательные вещества для поддержания когнитивных функций мозга. Следует также регулярно получать достаточное количество омеги-3 жирных кислот, употребляя в пищу такую ріыбу как лосось или тунец. Эксперты по питанию предостерегают от употребления обработанных пищевых продуктов и сладких перекусов и советуют частично или полностью заменить их цельнозерновыми продуктами, орехами и семенами, а также иногда небольшим количеством темного шоколада.

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