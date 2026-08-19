Пять причин, почему томатный сок полезен для здоровья

Томатный сок

Реклама

Томатный сок имеет противоречивую репутацию, одни обожают его с детства, другие совсем не воспринимают. Однако мало кто задумывается над тем, насколько этот напиток полезен здоровью. По некоторым показателям он даже превосходит свежие овощи и является прекрасным дополнением к рациону для тех, кто следит за своей фигурой и самочувствием.

Почему томатный сок полезнее свежих помидоров

Главное преимущество сока заключается в высоком содержании ликопина. Это мощный антиоксидант, защищающий клетки от повреждений, замедляющий процессы старения и снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и некоторых видов рака. В томатном соке ликопина в три-четыре раза больше, чем в свежих помидорах, а полстакана напитка полностью покрывают суточную норму этого вещества. Организму гораздо легче усваивать ликопин из измельченных и обработанных продуктов, поэтому сок действительно эффективнее свежих овощей. Также в процессе термической обработки и измельчения концентрация полезных веществ растет.

Реклама

Пять главных причин включить томатный сок в рацион

Оздоровительный эффект напитка подтверждается бессчетными исследованиями. Названы пять основных причин регулярно употреблять этот продукт:

Реклама

Обеспечение организма витаминами и минералами. Один стакан сока покрывает до 20 процентов суточной потребности в витамине А, около 12-15 процентов калия, а также обеспечивает организм значительной частью витамина С, магния и меди. Это важно для поддержания зрения, здоровья кожи, нормального обмена веществ и полноценной работы сердечной мышцы.

Поддержка сердца и сосудов. Регулярное употребление сока помогает снизить уровень холестерина, снизить оксидантный стресс и снизить кровяное давление. Исследования показывают, что 2 стакана напитка в день способны облегчить состояние женщин в период менопаузы, уменьшая интенсивность приливов, повышающих риск инфаркта и инсульта.

Нормализация пищеварения благодаря клетчатке. Томатный сок содержит растворимые и нерастворимые пищевые волокна, а также пектины. Стакан сока дает до 12 процентов суточной нормы пектинов и восемь процентов клетчатки, что помогает поддерживать микробиот кишечника, предотвращает запора и поддерживает ощущение сытости во время похудения.

Защита от воспалительных процессов. Антиоксиданты и биоактивные компоненты, такие как каротиноиды и полифенолы, помогают бороться с хроническими воспалениями в организме, уменьшают уровень воспалительных белков и снижают риск нейродегенеративных заболеваний, что особенно важно для защиты нервной системы.

Профилактика онкологических болезней. Научные данные свидетельствуют о том, что регулярное потребление томатных продуктов помогает снизить риск развития рака простаты, а также других злокачественных образований.

Во время похудения один стакан качественного сока перед едой поможет снизить аппетит.

Кому следует отказаться от томатного сока

При всей пользе напиток подходит не каждому.

При гастрите с повышенной кислотностью или язве желудка он может усугубить неприятные симптомы.

Людям с подагрой и артритом следует избегать сока из-за содержания пуринов, способных ухудшить состояние суставов.

Реклама

При хронических заболеваниях почек высокое содержание калия делает продукт нежелательным, а маленьким детям до двух лет его не рекомендуют из-за риска возникновения аллергических реакций.

Кроме того, органические кислоты иногда вызывают изжогу, особенно голодный желудок, поэтому людям с такой склонностью лучше пить сок после еды и без добавления соли и острых специй. Также важно следить за количеством натрия в покупных продуктах.

Идеальным вариантом является натуральный сок, приготовленный в домашних условиях из свежих помидоров с добавлением небольшого количества сельдерея, моркови или специй по вкусу. Если же вы приобретаете магазинный продукт, выбирайте варианты без добавления сахара, красителей, усилителей вкуса и лишней соли — на этикетке должен быть указан стопроцентный томатный сок.

Новости партнеров