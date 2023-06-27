Пять продуктов, крайне необходимых для здоровья сердца в любом возрасте

То, что мы едим, может помочь нашему сердцу работать должным образом. Наряду с регулярной физической активностью, достаточным количеством сна, борьбой со стрессом, правильно подобранный рацион может поддерживать здоровье сердца и всего организма в целом.

Чтобы уберечь сердце, улучшить его состояние диетология Ванесса Риссетто советует включить в ежедневный рацион такие продукты.

Какие продукты нужно регулярно употреблять, чтобы сердце было здоровым

Разнообразные орехи и семена

Орехи и семена являются полноценным источником белка, содержат мощную комбинацию белка, клетчатки и здоровых жиров, содержат девять незаменимых аминокислот. Например, фисташки на порцию содержат шесть граммов полноценного белка и три грамма клетчатки.

Согласно данным Национального института сердца, легких и крови орехи и семена необходимы для здоровья сердца из-за большого количества мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров.

Фасоль

Отдельно диетология выделяет фасоль. Этот продукт можно есть как закуску, а можно употреблять в качестве основной пищи. Фасоль имеет "тонну клетчатку", которая очень полезна для контроля веса и здоровья кишечника. Она помогает снижать уровень холестерина в крови, таким образом оказывает положительное влияние на здоровье сердца.

Цельнозерновые продукты

Овсянка, коричневый рис и другие цельные зерна являются ценным источником магния, антиоксидантов и фолиевой кислоты. Фолиевая кислота, также известная как витамин B9, особенно полезна для управления метаболизмом и может играть важную роль в предотвращении инсультов и сердечных заболеваний. Цельнозерновые продукты можно включать в различные блюда, начиная от завтраков и заканчивая ужином.

Нежирное мясо

Для здоровья сердца полезным будет и любое нежирное мясо, как курица, индейка и рыба. По мнению Риссетто, свиная вырезка также является нежирным мясом и может быть полезным дополнением к вашему рациону для поддержания здоровья сердца.

Темный шоколад

По возможности выбирайте темный шоколад с содержанием какао не менее 85%, поскольку он содержит больше клетчатки. Однако шоколад с содержанием какао 72% также является хорошим выбором и может быть более приятным для вашего вкуса. Темный шоколад содержит антиоксиданты и другие полезные вещества, которые способствуют здоровью вашего сердца.

Помните, что сбалансированный рацион и регулярные физические упражнения важны для здоровья сердца. Включение этих продуктов в вашу пищу поможет сохранить здоровье сердца на долгие годы. Но перед тем, как изменять свой рацион, рекомендуется проконсультироваться с диетологом или врачом.

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