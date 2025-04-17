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ТСН в социальных сетях

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Полезные статьи
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Время на прочтение
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Пять секретов от нутрициолога, чтобы насладиться Пасхой без вреда для здоровья

Пасху украинцы будут праздновать в воскресенье, 20 апреля. Это время для семейного уюта, сохранения традиций и наслаждения вкусными блюдами. Однако богатый праздничный стол может оказаться настоящим испытанием для желудка.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как не переесть на Пасху: пять секретов

Как не переесть на Пасху: пять секретов / © unsplash.com

По словам нутрициолога Евгении Белинской, Пасха — это не только праздник вкусных блюд, но и время для семейного тепла и сохранения традиций. Однако после праздничного обеда часто возникает чувство тяжести, вздутия и усталости.

Но можно избежать таких неприятностей, не отказываясь от любимых блюд. Вот несколько советов, которые помогут сохранить легкость и энергию:

  • Начните день с правильного завтрака. Выберите легкое белковое блюдо — например, яйца с овощами или греческий йогурт с орехами. Это поможет избежать переедания за праздничным столом.

  • Пейте больше воды. Перед едой выпейте стакан воды, чтобы быстрее ощутить насыщение. В то же время лучше ограничить сладкие и газированные напитки, чтобы не вызвать вздутие.

  • Сохраняйте правильный баланс на тарелке. Заполните половину тарелки овощами, четверть — белковыми продуктами (мясо, рыба, яйца), и еще четверть — сложными углеводами (крупы, цельнозерновой хлеб). Да вы будете сыты, но без ощущения тяжести.

  • Разместите движение после трапезы. Вместо того чтобы сразу лечь отдыхать, прогуляйтесь или сделайте легкую зарядку — это будет способствовать лучшему пищеварению.

  • Наслаждайтесь десертами, но в меру. Не отказывайтесь от кулича или сырника — важно получать удовольствие от еды. Но ешьте медленно и прислушивайтесь к своему телу, чтобы не переесть.

Что делать, если переели на Пасху: как себе помочь

Если после пасхального застолья возник дискомфорт в желудке, воспользуйтесь простыми советами, чтобы облегчить состояние:

  • Теплый напиток. Выпейте стакан теплой воды с лимоном или заварите мятный, ромашковый или имбирный чай — это стимулирует пищеварение и уменьшает вздутие.

  • Двигайтесь. Небольшая прогулка на свежем воздухе поможет организму быстрее справиться с едой.

  • Ферментированные продукты. Добавьте в рацион кефир, натуральный йогурт или кисломолочный творог — они хорошо влияют на микрофлору кишечника.

  • Не спешите ложиться. После трапезы лучше немного посидеть или пройтись, чтобы избежать изжоги и улучшить переваривание пищи.

  • Легкая еда на следующий день. Дайте желудку отдохнуть — выберите простые блюда из овощей, зелени, пейте много воды.

Если совсем плохо, можно обратиться к аптечным ферментам, но лучше не делать по этому привычку.

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Дата публикации
Количество просмотров
70
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