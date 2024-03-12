Пять супер-продуктов, которые помогут снизить стресс и справиться с тревожностью

То, что вы едите и пьете, может помочь снять стресс и тревожность. Различные антиоксиданты, минералы и витамины могут помочь облегчить симптомы тревожности. Возможно, вам следует избегать или ограничить продукты и напитки, которые могут усилить стресс и тревожность, например с высоким содержанием сахара и жиров.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала Health, чтобы узнать, какие пять продуктов помогут вам снять эти неприятные симптомы.

Авокадо

Авокадо – источник витаминов группы B, которые связывают с уменьшением симптомов тревожности. / Фото: Pexels

Регулярное употребление авокадо может помочь справиться с тревожностью благодаря содержанию в нем витаминов группы В. Исследования связывают продукты, богатые витаминами группы В, с уменьшением симптомов и снижением чувства тревожности.

Один авокадо среднего размера содержит несколько витаминов группы В, в частности:

фолат (B9)

ниацин (B3)

пантотеновая кислота (B5)

рибофлавин (B2)

Витамин B6.

Яйца

Яичные желтки содержат витамин D, который может помочь в функционировании нервной системы.

Симптомы тревожности зависят от гормонов, таких как серотонин и дофамин, в центральной нервной системе. Яичные желтки содержат витамин D, который может помочь в функционировании нервной системы. Некоторые данные свидетельствуют о том, что повышенный уровень витамина D уменьшает симптомы тревожности и депрессии и улучшает настроение.

Орехи и семена

В орехах много цинка, а в семенах – магния. / Фото: Pexels

Исследования связывают дефицит цинка с тревожностью. Порция сырых орехов кешью содержит 1,6 мг цинка, что составляет примерно 14-20% от рекомендованного количества цинка для взрослых.

Некоторые данные свидетельствуют о том, что магний помогает улучшить настроение и симптомы тревожности. Семена чиа и тыквенные семена являются отличными источниками магния.

Апельсины

Апельсины – отличный источник витамина C, который играет важную роль в реакции организма на стресс. / Фото: Pexels

Один апельсин среднего размера обеспечивает более половины рекомендуемой диетической нормы витамина С, антиоксиданта. Исследования показали, что витамин С играет немаловажную роль в реакции организма на стресс и улучшает настроение.

Лосось

Омега-3, содержащаяся в лососе, снижает уровень кортизола на 33%. / Фото: pixabay.com

Стресс может повысить уровень гормонов тревоги, таких как адреналин и кортизол. Лосось содержит омега-3 жирные кислоты, помогающие снизить уровень этих гормонов. К примеру, исследования показали, что омега-3 снижают уровень кортизола на 33%.

Продукты и напитки, которых следует избегать

Некоторые продукты и напитки могут повысить вашу тревожность и ее симптомы. Чтобы этого не произошло, ограничьте потребление:

искусственных подсластителей

кофеина

продуктов с высоким содержанием жира

продуктов с высоким содержанием сахара

рафинированных углеводов

газированных напитков.

Напомним, ранее мы писали, какие продукты помогают от депрессии и какие ее провоцируют.

Читайте ведущие новости дня: