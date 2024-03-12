Пять супер-продуктов, которые помогут снизить стресс и справиться с тревожностью

Некоторые минералы, витамины и антиоксиданты помогают облегчить симптомы тревожности.
То, что вы едите и пьете, может помочь снять стресс и тревожность. Различные антиоксиданты, минералы и витамины могут помочь облегчить симптомы тревожности. Возможно, вам следует избегать или ограничить продукты и напитки, которые могут усилить стресс и тревожность, например с высоким содержанием сахара и жиров.
ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала Health, чтобы узнать, какие пять продуктов помогут вам снять эти неприятные симптомы.
Авокадо
Регулярное употребление авокадо может помочь справиться с тревожностью благодаря содержанию в нем витаминов группы В. Исследования связывают продукты, богатые витаминами группы В, с уменьшением симптомов и снижением чувства тревожности.
Один авокадо среднего размера содержит несколько витаминов группы В, в частности:
- фолат (B9)
- ниацин (B3)
- пантотеновая кислота (B5)
- рибофлавин (B2)
- Витамин B6.
Яйца
Симптомы тревожности зависят от гормонов, таких как серотонин и дофамин, в центральной нервной системе. Яичные желтки содержат витамин D, который может помочь в функционировании нервной системы. Некоторые данные свидетельствуют о том, что повышенный уровень витамина D уменьшает симптомы тревожности и депрессии и улучшает настроение.
Орехи и семена
Исследования связывают дефицит цинка с тревожностью. Порция сырых орехов кешью содержит 1,6 мг цинка, что составляет примерно 14-20% от рекомендованного количества цинка для взрослых.
Некоторые данные свидетельствуют о том, что магний помогает улучшить настроение и симптомы тревожности. Семена чиа и тыквенные семена являются отличными источниками магния.
Апельсины
Один апельсин среднего размера обеспечивает более половины рекомендуемой диетической нормы витамина С, антиоксиданта. Исследования показали, что витамин С играет немаловажную роль в реакции организма на стресс и улучшает настроение.
Лосось
Стресс может повысить уровень гормонов тревоги, таких как адреналин и кортизол. Лосось содержит омега-3 жирные кислоты, помогающие снизить уровень этих гормонов. К примеру, исследования показали, что омега-3 снижают уровень кортизола на 33%.
Продукты и напитки, которых следует избегать
Некоторые продукты и напитки могут повысить вашу тревожность и ее симптомы. Чтобы этого не произошло, ограничьте потребление:
- искусственных подсластителей
- кофеина
- продуктов с высоким содержанием жира
- продуктов с высоким содержанием сахара
- рафинированных углеводов
- газированных напитков.
Напомним, ранее мы писали, какие продукты помогают от депрессии и какие ее провоцируют.
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