Пять вещей которых, по мнению экспертов, для сохранения здоровья следует избегать после 50 лет

Если вы хотите прожить долго и не болеть, нужно как можно раньше изменять некоторые привычки. С возрастом они могут оказывать еще большее влияние на здоровье, причем воздействовать отрицательно.
Эксперты рассказали о пяти вещах, которые могут оказаться опасными для вашего здоровья после 50 лет.
- Привычка не уделять внимания здоровью костей, которая может привести к травмам. С возрастом организм человека начинает усваивать меньше кальция, а у женщин, кроме того, снижается способность усваивать молочные продукты. Поэтому вместо таких продуктов, по мнению диетолога Джейсон Эволдт лучше употреблять апельсиновый сок, обогащенный кальцием, листовую зелень. Обеспечить достаточное количество белка поможет и здоровая растительная диета без мяса, если вы сделаете разумный выбор.
- Отказ от социальных связей. Не пренебрегайте отношениями. По мнению врачей, поддержка здоровых отношений с другими людьми – ключ к здоровому старению. "Убедитесь, что у вас здоровые отношения с вашими близкими, вашим мужем, детьми, друзьями", что действительно положительно влияет на любые болезни, которые у вас могут быть, — рекомендует Доктор Кайл Брэдфорд Джонс, семейный врач Университета Юты.
- Пренебрежение хорошим сном. Софи Сьюард и Джозиан Бруссард из Центра здорового старения Columbine Health Systems при CSU считают, что "Сон необходим для оптимальной памяти, обучения, познания и психического здоровья". А вот недостаток сна ученые связывают с повышенным риском депрессии, слабоумия и болезни Альцгеймера, снижения когнитивных функций и автомобильных аварий.
- Вести малоподвижный образ жизни. Важно не только не забывать о физической активности, но и употреблять правильные продукты, пить много воды, избегать нездоровой пищи и напитков. Это поможет предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, болезни Альцгеймера, депрессии и т.д. "Вы будете чувствовать себя гораздо лучше, а также станете счастливее", — считает доктор Джонс.
- Не заботиться о здоровье мозга. Получение требуемого количества витамина В-12 имеет решающее значение для работы мозга после 50 лет. Лучшие источники витамина B-12 — яйца, молоко, нежирное мясо, рыба и обогащенные продукты, такие как крупы и злаки. «Веганам, в частности, нужно будет выбирать больше обогащенных продуктов, но даже пожилые люди, которые едят все продукты, могут испытывать трудности с усвоением достаточного количества витамина B-12».
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