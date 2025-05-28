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Работает эффективнее зеленого чая: диетологи назвали напиток, который помогает похудеть
Зеленый чай уже давно известен своими полезными свойствами. Однако, оказывается, есть напиток, который имеет гораздо больше преимуществ.
Речь идет о гречневом чае, или соба-ча. Этот напиток становится все более популярным в мире. По словам диетологов, он заменяет зеленый чай, ведь помогает похудеть и обладает многими другими полезными свойствами для здоровья.
Какой эффект от гречишного чая: чем он полезен
Этот особый напиток готовят из жареных семян гречки татарской. Он очень популярен в Японии, Корее и Китае. Чай отличается легким ореховым привкусом и имеет много преимуществ для здоровья:
в состав соба-ча входят витамины и минералы, которые нужны нашему организму — например, витамины группы В и витамин А, а также железо, магний и марганец;
помощь пищеварению — в гречке содержится много клетчатки, которая чрезвычайно полезна для нашего желудка. Она поддерживает длительное чувство сытости, улучшает работу кишечника и улучшает процессы пищеварения;
поддержание здорового уровня сахара в организме — по данным некоторых исследований, гречка поддерживает нормальный уровень сахара, что очень важно для нашего здоровья;
замедление процессов старения организма — в состав собаки также входит рутин, являющийся мощным антиоксидантом и помогающий организму бороться со свободными радикалами, защищая клетки от повреждения;
не содержит кофеина — это значит, что им можно наслаждаться в любое время, даже перед сном.
Соба-ча можно попробовать пить вместо кофе или обычного чая. Однако следует обратить внимание, что гречишный чай запрещено пить людям с заболеванием пищеварительной системы или нарушениями свертывания крови.
Как правильно готовить соба-ча
Гречневый чай готовится так же, как и зеленый. В кружку нужно высыпать зерна, залить их крутым кипятком и оставить на 3-5 минут. При желании можете обогатить напиток кусочком лимона или медом. Он отлично подходит как горячим, так и холодным. Интересно, что соба-ча можно не только пить, но и добавлять в салаты, супы или пирожные, есть в виде хлопьев, муки или каши.