ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Полезные статьи
Количество просмотров
962
Время на прочтение
2 мин

Работает эффективнее зеленого чая: диетологи назвали напиток, который помогает похудеть

Зеленый чай уже давно известен своими полезными свойствами. Однако, оказывается, есть напиток, который имеет гораздо больше преимуществ.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Какой чай помогает похудеть

Какой чай помогает похудеть / © unsplash.com

Речь идет о гречневом чае, или соба-ча. Этот напиток становится все более популярным в мире. По словам диетологов, он заменяет зеленый чай, ведь помогает похудеть и обладает многими другими полезными свойствами для здоровья.

Какой эффект от гречишного чая: чем он полезен

Этот особый напиток готовят из жареных семян гречки татарской. Он очень популярен в Японии, Корее и Китае. Чай отличается легким ореховым привкусом и имеет много преимуществ для здоровья:

  • в состав соба-ча входят витамины и минералы, которые нужны нашему организму — например, витамины группы В и витамин А, а также железо, магний и марганец;

  • помощь пищеварению — в гречке содержится много клетчатки, которая чрезвычайно полезна для нашего желудка. Она поддерживает длительное чувство сытости, улучшает работу кишечника и улучшает процессы пищеварения;

  • поддержание здорового уровня сахара в организме — по данным некоторых исследований, гречка поддерживает нормальный уровень сахара, что очень важно для нашего здоровья;

  • замедление процессов старения организма — в состав собаки также входит рутин, являющийся мощным антиоксидантом и помогающий организму бороться со свободными радикалами, защищая клетки от повреждения;

  • не содержит кофеина — это значит, что им можно наслаждаться в любое время, даже перед сном.

Соба-ча можно попробовать пить вместо кофе или обычного чая. Однако следует обратить внимание, что гречишный чай запрещено пить людям с заболеванием пищеварительной системы или нарушениями свертывания крови.

Как правильно готовить соба-ча

Гречневый чай готовится так же, как и зеленый. В кружку нужно высыпать зерна, залить их крутым кипятком и оставить на 3-5 минут. При желании можете обогатить напиток кусочком лимона или медом. Он отлично подходит как горячим, так и холодным. Интересно, что соба-ча можно не только пить, но и добавлять в салаты, супы или пирожные, есть в виде хлопьев, муки или каши.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
962
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie