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Рак: как снизить риск онкологии

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Рак: как снизить риск онкологии

Несмотря на то, что показатели выживаемости и протоколы лечения онкологических забеваний значительно улучшились, рак по-прежнему вселяет страх, особенно те его виды, которые, несмотря на научные достижения, остаются чрезвычайно распространенными и смертельными.

Медики все больше говорят о том, что статистику смертности от рака можно изменить. Скрининг поможет выявлять заболевание на ранних стадиях, когда оно хорошо поддается лечению, а профилактика - снизить риски.

Какой вид рака наиболее опасен и распространен в мире?

Рак - одна из ведущих причин смерти в мире. Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2020 году онкология стала причиной смерти 10 млн человек. Наиболее распространенными видами рака (с точки зрения числа новых случаев) были:

  • рак молочной железы (2,26 млн случаев);
  • рак легких (2,21 млн случаев);
  • рак толстой и прямой кишки (1,93 млн случаев);
  • рак предстательной железы (1,41 млн случаев);
  • рак кожи (немеланомный) (1,20 млн случаев);
  • рак желудка (1,09 млн случаев).

Наиболее распространенными причинами смерти от онкологических заболеваний в 2020 г. были:

  • рак легких (1,8 млн случаев смерти);
  • рак толстой и прямой кишки (935 тыс. случаев смерти);
  • рак печени (830 тыс. случаев смерти);
  • рак желудка (769 тыс. случаев смерти);
  • рак молочной железы (685 тыс. случаев смерти).

Какой вид рака наиболее распространен в Украине? 

Главный врач Национального института рака Андрей Безносенко рассказал о том, что в Украине сегодня наиболее распространены следующие онкозаболевания:

  • у мужчин: рак легких, желудка, толстой кишки.
  • у женщин: рак груди, шейки матки, кожи.

Американские же исследователи называют первым по смертности в США рак поджелудочной железы. Как говорит хирург-онколог Куртис А. Кэмпбелл, пятилетняя выживаемость после этого вида рака составляет всего около 7%.

В 2020-м от рака поджелудочной железы умерла судья Верховного суда Рут Бейдер Гинзберг.

Согласно другому показателю, рак легких является самой смертоносной формой рака.

© Associated Press
Associated Press

Причина смертельного рака

Генетика играет важную роль в развитии рака легких и поджелудочной железы. И если наследственность нам изменить не под силу, дополнительные факторы - вполне.

"Фактор риска №1 для обоих видов рака - это употребление табака. В случае рака легких, бросив курить, вы значительно улучшите ситуацию, снизив потенциальный риск. Связь рака поджелудочной железы и курением не такая прямая, но она есть и в этом случае", - говорит врач.

Как снизить риск рака

Помимо отказа от табака вы можете предпринять и другие меры для снижения риска рака поджелудочной железы и легких.

  • Соблюдайте здоровую диету. Большое количество фруктов и овощей, которые содержат антиоксиданты и натуральные фитохимические вещества, могут повысить защиту от рака.

Включайте в рацион: ягоды и чернослив, свеклу, брокколи, красную капусту, репчатый лук и сладкий перец. Также великолепными источниками антиоксидантов являются чай и горький шоколад.

Американское онкологическое общество рекомендует ежедневно употреблять 2 ½ стакана фруктов и овощей. Избегайте обработанных продуктов, красного мяса и сладких напитков, которые могут повысить риск рака поджелудочной железы.

  • Оставайтесь физически активными. Регулярные упражнения снижают риск многих видов рака. 150 минут умеренной активности или 75 минут высокой интенсивности еженедельно.
  • Поддерживайте здоровый вес.

«Ожирение связано с рядом видов рака, в частности с раком желудочно-кишечного тракта, например, толстой кишки, желудка и поджелудочной железы», - говорит Кэмпбелл.

  • Займитесь профилактикой диабета 2 типа.

Люди, страдающие диабетом, подвергаются большему риску заболеть раком поджелудочной железы. Диабет также может быть маркером рака поджелудочной железы на очень ранней стадии.

Первые три совета в этом списке могут значительно снизить риск развития диабета 2 типа.

Употребляйте алкоголь умеренно или не употребляйте вовсе. Некоторые исследования связывают чрезмерное употребление алкоголя с раком поджелудочной железы. Он рекомендует избегать алкоголя или употреблять только умеренные напитки, определяемые как два напитка в день для мужчин и один для женщин.

Скрининг рака легких

Современные методы компьютерной томографии грудной клетки с низкой дозой облучения - лучший способ предупредить болезнь или выявить ее на ранней стадии, поддающейся лечению.

Людям в возрасте от 50 до 80 лет, которые курят 20 пачек в год и в настоящее время курят или бросили курить в течение последних 15 лет, рекомендуется пройти КТ грудной клетки на предмет рака легких. Если это относится к вам, спросите совета у вашего семейного врача.

Скрининг рака поджелудочной железы

Пока массового скрининга рака поджелудочной нет в медицинской практике, потому что остается спорным вопрос об онкомаркерах этого типа рака в крови и целесообразных методах диагностики.

Рак поджелудочной железы и рак легких, к сожалению, зачастую протекают очень тихо. К тому времени, когда у пациента появляются симптомы, может быть уже слишком поздно. Поэтому тем, кто входит в группу повышенного риска или обнаружил тревожные симптомы, важно вовремя обратиться к врачу и обследоваться.

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