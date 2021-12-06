Рак: как снизить риск онкологии

Несмотря на то, что показатели выживаемости и протоколы лечения онкологических забеваний значительно улучшились, рак по-прежнему вселяет страх, особенно те его виды, которые, несмотря на научные достижения, остаются чрезвычайно распространенными и смертельными.

Медики все больше говорят о том, что статистику смертности от рака можно изменить. Скрининг поможет выявлять заболевание на ранних стадиях, когда оно хорошо поддается лечению, а профилактика - снизить риски.

Какой вид рака наиболее опасен и распространен в мире?

Рак - одна из ведущих причин смерти в мире. Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2020 году онкология стала причиной смерти 10 млн человек. Наиболее распространенными видами рака (с точки зрения числа новых случаев) были:

рак молочной железы (2,26 млн случаев);

рак легких (2,21 млн случаев);

рак толстой и прямой кишки (1,93 млн случаев);

рак предстательной железы (1,41 млн случаев);

рак кожи (немеланомный) (1,20 млн случаев);

рак желудка (1,09 млн случаев).

Наиболее распространенными причинами смерти от онкологических заболеваний в 2020 г. были:

рак легких (1,8 млн случаев смерти);

рак толстой и прямой кишки (935 тыс. случаев смерти);

рак печени (830 тыс. случаев смерти);

рак желудка (769 тыс. случаев смерти);

рак молочной железы (685 тыс. случаев смерти).

Какой вид рака наиболее распространен в Украине?

Главный врач Национального института рака Андрей Безносенко рассказал о том, что в Украине сегодня наиболее распространены следующие онкозаболевания:

у мужчин: рак легких, желудка, толстой кишки.

у женщин: рак груди, шейки матки, кожи.

Американские же исследователи называют первым по смертности в США рак поджелудочной железы. Как говорит хирург-онколог Куртис А. Кэмпбелл, пятилетняя выживаемость после этого вида рака составляет всего около 7%.

В 2020-м от рака поджелудочной железы умерла судья Верховного суда Рут Бейдер Гинзберг.

Согласно другому показателю, рак легких является самой смертоносной формой рака.

Associated Press

Причина смертельного рака

Генетика играет важную роль в развитии рака легких и поджелудочной железы. И если наследственность нам изменить не под силу, дополнительные факторы - вполне.

"Фактор риска №1 для обоих видов рака - это употребление табака. В случае рака легких, бросив курить, вы значительно улучшите ситуацию, снизив потенциальный риск. Связь рака поджелудочной железы и курением не такая прямая, но она есть и в этом случае", - говорит врач.

Как снизить риск рака

Помимо отказа от табака вы можете предпринять и другие меры для снижения риска рака поджелудочной железы и легких.

Соблюдайте здоровую диету. Большое количество фруктов и овощей, которые содержат антиоксиданты и натуральные фитохимические вещества, могут повысить защиту от рака.

Включайте в рацион: ягоды и чернослив, свеклу, брокколи, красную капусту, репчатый лук и сладкий перец. Также великолепными источниками антиоксидантов являются чай и горький шоколад.

Американское онкологическое общество рекомендует ежедневно употреблять 2 ½ стакана фруктов и овощей. Избегайте обработанных продуктов, красного мяса и сладких напитков, которые могут повысить риск рака поджелудочной железы.

Оставайтесь физически активными. Регулярные упражнения снижают риск многих видов рака. 150 минут умеренной активности или 75 минут высокой интенсивности еженедельно.

Регулярные упражнения снижают риск многих видов рака. 150 минут умеренной активности или 75 минут высокой интенсивности еженедельно. Поддерживайте здоровый вес.

«Ожирение связано с рядом видов рака, в частности с раком желудочно-кишечного тракта, например, толстой кишки, желудка и поджелудочной железы», - говорит Кэмпбелл.

Займитесь профилактикой диабета 2 типа.

Люди, страдающие диабетом, подвергаются большему риску заболеть раком поджелудочной железы. Диабет также может быть маркером рака поджелудочной железы на очень ранней стадии.

Первые три совета в этом списке могут значительно снизить риск развития диабета 2 типа.

Употребляйте алкоголь умеренно или не употребляйте вовсе. Некоторые исследования связывают чрезмерное употребление алкоголя с раком поджелудочной железы. Он рекомендует избегать алкоголя или употреблять только умеренные напитки, определяемые как два напитка в день для мужчин и один для женщин.

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Скрининг рака легких

Современные методы компьютерной томографии грудной клетки с низкой дозой облучения - лучший способ предупредить болезнь или выявить ее на ранней стадии, поддающейся лечению.

Людям в возрасте от 50 до 80 лет, которые курят 20 пачек в год и в настоящее время курят или бросили курить в течение последних 15 лет, рекомендуется пройти КТ грудной клетки на предмет рака легких. Если это относится к вам, спросите совета у вашего семейного врача.

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Скрининг рака поджелудочной железы

Пока массового скрининга рака поджелудочной нет в медицинской практике, потому что остается спорным вопрос об онкомаркерах этого типа рака в крови и целесообразных методах диагностики.

Рак поджелудочной железы и рак легких, к сожалению, зачастую протекают очень тихо. К тому времени, когда у пациента появляются симптомы, может быть уже слишком поздно. Поэтому тем, кто входит в группу повышенного риска или обнаружил тревожные симптомы, важно вовремя обратиться к врачу и обследоваться.