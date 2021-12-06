Рак: как снизить риск онкологии

Несмотря на то, что показатели выживаемости и протоколы лечения онкологических забеваний значительно улучшились, рак по-прежнему вселяет страх, особенно те его виды, которые, несмотря на научные достижения, остаются чрезвычайно распространенными и смертельными.
Медики все больше говорят о том, что статистику смертности от рака можно изменить. Скрининг поможет выявлять заболевание на ранних стадиях, когда оно хорошо поддается лечению, а профилактика - снизить риски.
Какой вид рака наиболее опасен и распространен в мире?
Рак - одна из ведущих причин смерти в мире. Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2020 году онкология стала причиной смерти 10 млн человек. Наиболее распространенными видами рака (с точки зрения числа новых случаев) были:
- рак молочной железы (2,26 млн случаев);
- рак легких (2,21 млн случаев);
- рак толстой и прямой кишки (1,93 млн случаев);
- рак предстательной железы (1,41 млн случаев);
- рак кожи (немеланомный) (1,20 млн случаев);
- рак желудка (1,09 млн случаев).
Наиболее распространенными причинами смерти от онкологических заболеваний в 2020 г. были:
- рак легких (1,8 млн случаев смерти);
- рак толстой и прямой кишки (935 тыс. случаев смерти);
- рак печени (830 тыс. случаев смерти);
- рак желудка (769 тыс. случаев смерти);
- рак молочной железы (685 тыс. случаев смерти).
Какой вид рака наиболее распространен в Украине?
Главный врач Национального института рака Андрей Безносенко рассказал о том, что в Украине сегодня наиболее распространены следующие онкозаболевания:
- у мужчин: рак легких, желудка, толстой кишки.
- у женщин: рак груди, шейки матки, кожи.
Американские же исследователи называют первым по смертности в США рак поджелудочной железы. Как говорит хирург-онколог Куртис А. Кэмпбелл, пятилетняя выживаемость после этого вида рака составляет всего около 7%.
В 2020-м от рака поджелудочной железы умерла судья Верховного суда Рут Бейдер Гинзберг.
Согласно другому показателю, рак легких является самой смертоносной формой рака.
Причина смертельного рака
Генетика играет важную роль в развитии рака легких и поджелудочной железы. И если наследственность нам изменить не под силу, дополнительные факторы - вполне.
"Фактор риска №1 для обоих видов рака - это употребление табака. В случае рака легких, бросив курить, вы значительно улучшите ситуацию, снизив потенциальный риск. Связь рака поджелудочной железы и курением не такая прямая, но она есть и в этом случае", - говорит врач.
Как снизить риск рака
Помимо отказа от табака вы можете предпринять и другие меры для снижения риска рака поджелудочной железы и легких.
- Соблюдайте здоровую диету. Большое количество фруктов и овощей, которые содержат антиоксиданты и натуральные фитохимические вещества, могут повысить защиту от рака.
Включайте в рацион: ягоды и чернослив, свеклу, брокколи, красную капусту, репчатый лук и сладкий перец. Также великолепными источниками антиоксидантов являются чай и горький шоколад.
Американское онкологическое общество рекомендует ежедневно употреблять 2 ½ стакана фруктов и овощей. Избегайте обработанных продуктов, красного мяса и сладких напитков, которые могут повысить риск рака поджелудочной железы.
- Оставайтесь физически активными. Регулярные упражнения снижают риск многих видов рака. 150 минут умеренной активности или 75 минут высокой интенсивности еженедельно.
- Поддерживайте здоровый вес.
«Ожирение связано с рядом видов рака, в частности с раком желудочно-кишечного тракта, например, толстой кишки, желудка и поджелудочной железы», - говорит Кэмпбелл.
- Займитесь профилактикой диабета 2 типа.
Люди, страдающие диабетом, подвергаются большему риску заболеть раком поджелудочной железы. Диабет также может быть маркером рака поджелудочной железы на очень ранней стадии.
Первые три совета в этом списке могут значительно снизить риск развития диабета 2 типа.
Употребляйте алкоголь умеренно или не употребляйте вовсе. Некоторые исследования связывают чрезмерное употребление алкоголя с раком поджелудочной железы. Он рекомендует избегать алкоголя или употреблять только умеренные напитки, определяемые как два напитка в день для мужчин и один для женщин.
Скрининг рака легких
Современные методы компьютерной томографии грудной клетки с низкой дозой облучения - лучший способ предупредить болезнь или выявить ее на ранней стадии, поддающейся лечению.
Людям в возрасте от 50 до 80 лет, которые курят 20 пачек в год и в настоящее время курят или бросили курить в течение последних 15 лет, рекомендуется пройти КТ грудной клетки на предмет рака легких. Если это относится к вам, спросите совета у вашего семейного врача.
Скрининг рака поджелудочной железы
Пока массового скрининга рака поджелудочной нет в медицинской практике, потому что остается спорным вопрос об онкомаркерах этого типа рака в крови и целесообразных методах диагностики.
Рак поджелудочной железы и рак легких, к сожалению, зачастую протекают очень тихо. К тому времени, когда у пациента появляются симптомы, может быть уже слишком поздно. Поэтому тем, кто входит в группу повышенного риска или обнаружил тревожные симптомы, важно вовремя обратиться к врачу и обследоваться.