Ранняя диагностика рака яичников по соскобу из шейки матки: медики разработали новый метод

Врачи предложили выявлять больных раком яичников по соскобу из шейки матки.

Ученые из четырех стран предложили новый метод ранней диагностики рака яичников по соскобу из шейки матки.

В качестве маркера исследователи используют паттерн метилирования ДНК, который изменяется у женщин еще до появления рака.

Как они написали в Nature Communications, точность такой ранней диагностики составляет около 70% у людей младше 50 лет и 55% — в более старшем возрасте.

Исследователи предлагают использовать разработанный метод для того, чтобы сформировать группы высокого риск развития рака яичников, а затем регулярно обследовать их.

Рак яичников — одно из самых распространенных онкологических заболеваний женской половой сферы, которое даже при скрининге на онкомаркер CA-125, к сожалению, находят слишком поздно. А ведь на начальных стадиях рак яичников поддается полному излечению. Если женщина обратилась за медицинской помощью на 1-2 стадии болезни, то вероятность успешного излечения составляет 80-90%!

Медики из Австрии, Великобритании, Норвегии и Чехии во главе с Мартином Видшвендтером из Университета Инсбрука нашли способ ранней диагностики рака яичников.

Ученые взяли за основу тот факт, что большинство видов рака яичников возникают из клеток, которые появляются из клеток мюллерова протока. В ходе эмбрионального развития у женщин из него развиваются не только яичники, а еще и матка, фаллопиевы трубы и часть влагалища.

Исследователи предположили, что по состоянию клеток шейки матки можно судить о повышенном риске развития рака яичников, так как шейка матки и яичники имеют сходное происхождение, и при этом в течение жизни женщины на них воздействуют одинаковые факторы среды. Таким образом по состоянию одних клеток можно предположить риск злокачественного перерождения других.

В качестве маркера ученые выбрали эпигенетические изменения в клетках шейки матки, а именно метилирование ДНК, так как в предыдущих работах обнаружили, что этот параметр ассоциируется с повышенным риском развития рака яичников.

Они проверили предположение, сделав соскоб шейки матки у 242 женщин с раком яичников и у 869 здоровых женщин. По этим образцам ученым удалось проследить единый паттерн метилирования ДНК у больных женщин.

Во второй части исследования медики на выборке из 47 больных женщин и 225 здоровых проверили точность разработанного метода скрининга.

Ученым удалось выявить больных раком яичников с точностью 70% в возрастной группе младше 50 лет и с точностью 55% в более старшем возрасте. Из-за того что изменения в метилировании ДНК появляются до того, как рак успеет развиться, этот маркер можно будет использовать для определения женщин из группы высокого риска, а затем периодически обследовать их.

И все же ученые пока сомневаются по поводу точности методики. В 30% случаев они ошиблись. Ученые считают, что при включении женщины в группу высокого риска нужно объяснить ей, что это далеко не всегда означает, что у нее разовьется рак.

Ученые из Оксфорда также работали над ранней диагностикой рака и создали метод, с помощью которого можно определить любой рак на ранней стадии. Для этого нужно изучить концентрацию 70 метаболитов в крови.