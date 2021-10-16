Расстройства пищевого поведения: как перестать надеяться на диеты

Анорексия, булимия и компульсивное переедание — не просто временные нарушения режима питания. О распущенности и слабой силе воли речь вообще не идет. Часто РПП сопровождается другими, не менее серьезными психологическими проблемами, которые поможет решить только специалист. Придется также составить правила нормального питания. Об этом мы расспросили диетологиню Елену Плахотнюк.

Расстройства пищевого поведения (РПП) — это психологические проблемы, связанные с нарушениями приема пищи.

Люди с РПП либо сильно ограничивают себя в еде, либо переедают, затем вызывая рвоту или изнуряя себя чрезмерными физическими нагрузками.

В книге Американской психиатрической ассоциации (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) представлены новые определения расстройств пищевого поведения.

Компульсивное переедание

Употребление чрезмерного количества пищи в течение короткого времени вывели в собственную категорию после того, как стало ясно, насколько оно распространено.

Разница между расстройством пищевого поведения и обычным перееданием — в потере контроля, а также чувстве вины, отвращении, стыде. При РПП вы переедаете минимум раз в неделю в течение трех месяцев, часто в одиночку.

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Анорексия

Отказ от еды, как определяет новое исследование, вызывает патологический страх поправиться в сочетании с искаженным образом тела. РПП в этом случае приводит к радикальным попыткам худеть любой ценой, в том числе с помощью ограничения калорий и чрезмерных физических нагрузках.

Булимия

Если после переедания возникает попытка вызвать рвоту или человек принимает слабительные препараты, чтобы не поправиться и сбросить лишний вес, это свидетельствует о нервной булимии. Ранее медики определяли булимию у пациентов, если они так лишались лишнего два раза в неделю, однако в новом определении количество таких процедур сократили до одного в неделю.

Мысли о еде и режим питания

Сколько или как часто питается человек, не может характеризовать ее пищевое поведение. Важно то, что он думает о еде — хорошая она или плохая.

Многие из тех, кто страдает РПП, находятся в состоянии между перееданием и недоеданием. Такие люди либо голодают в течение рабочего дня и наедаются поздно вечером, либо неделями жестко ограничивают себя с понедельника по пятницу и устраивают праздник желудка на выходных.

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Бывает, что недели или месяцы жесткой диеты сменяются такими же периодами хаотического или эмоционального переедания.

"Люди с РПП с ужасом думают, что без диет не будет никакого результата. Но на самом деле это не так", — говорит наша консультантка Елена Плахотнюк.

Итак, каковы же правила нормального питания?

Ешьте тогда, когда появляется чувство голода или потребность в определенном продукте. Выбирайте те продукты, которые удовлетворяют потребности человека в еде. Не теряйте связь со своим телом, ешьте пищу с полным осознанием этого процесса и с удовольствием. Останавливайте прием пищи сразу после насыщения.

Важно чувствовать сигналы своего тела, а также уважать чувство голода и реагировать на него, выбирая еду с учетом того, чего хочет организм.

Не перенимайте чужие идеи, касающиеся правильности выбора пищи. Научитесь говорить "да" или "нет" определенным продуктам питания.

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