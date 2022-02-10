Растительная диета: исследователи назвали одно из основных последствий

Возможно, пора полюбить тофу?

То, что мы едим, и некоторые привычки в образе жизни, которые мы перенимаем, влияют на наше самочувствие. Тем не менее, изменение или корректировка рациона и физические упражнения могут быть полезны.

Возьмем, например, переход на растительную диету, преимущества которой доказывают многие диетологи.

Исследователи, возможно, раскрыли еще одно. Как оказалось, употребление большого количества растительной пищи помогает бороться с симптомами таких заболеваний как рассеянный склероз (РС).

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показало, что употребление большего количества изофлавона – соединения, которое содержится во многих продуктах растительного питания – защищает от неврологической перегрузки.

«Наше исследование показывает, что изофлавоны помогают ингибировать заболевания, подобные РС, успокаивая иммунную систему», — сказал ведущий автор исследования Ашутош Мангалам. По его словам, здоровый микробиом кишечника имеет решающее значение для этого процесса, поскольку определенные бактерии необходимы для расщепления и метаболизма изофлавонов.

Эксперимент показал, что диета значительно сдерживает развитие рассеянного склероза и его симптомы. Продукты, богатые изофлавонами, потенциально влияют на здоровье. Вопрос в том, какие из них содержат наибольшую концентрацию этого полезного соединения.

«Хорошими источниками изофлавонов являются бобовые, такие как соя и нут, орехи (фисташки и арахис), и фрукты, а также смородина и изюм», – говорит Мангалам, добавляя, что самым богатым источником изофлавонов является соя.

Правда, кроме диеты нужно добавить и физические нагрузки. Доктор медицинских наук, профессор неврологии Чикагского университета Энтони Редер считает, что соблюдение средиземноморской диеты, солнечный свет и регулярная умеренная физическая активность помогают предотвратить РС. И хотя мы знаем, что курение и бездействие могут привести к резкому росту «количества приступов и скорости прогрессирования склероза», не существует 100% профилактики — по крайней мере, пока.

«Мы ждем идеальный пробиотик», — говорит Редер.

Чтобы узнать больше об изменениях в диете, которые влияют на ваше самочувствие, обязательно ознакомьтесь с лучшими продуктами, что утолят голод и помогут быстро похудеть.