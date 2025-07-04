Растительные масла из семян — полезные или вредные / © unsplash.com

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Некоторые иностранные блогеры даже ввели громкий термин — «ненавистная восьмерка» — для обозначения восьми самых распространенных видов растительных масел: канолового, кукурузного, хлопкового, виноградного, соевого, рисового (отрубей), подсолнечного и сафлорового. Именно эти масла часто оказываются в эпицентре обвинений в причинении сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2 типа. Но как обоснованы эти опасения? Действительно ли речь идет о серьезной угрозе здоровью или все же имеем дело с преувеличениями?

Основная критика, которую выдвигают против масел из семян, касается высокого содержания омега-6 жирных кислот. Эти вещества принадлежат к жизненно необходимым, ведь организм человека не способен синтезировать их самостоятельно. недугов и раковых заболеваний В то же время профессор Дариуш Мозафариан из Института “Еда как лекарство” при Университете Тафтса (США) отмечает: результаты клинических исследований этой гипотезы не подтвердили. Напротив, по его словам, омега-6 кислоты принимают участие в синтезе биологически активных веществ, в частности липоксинов, обладающих мощным противовоспалительным эффектом.

Эту позицию подкрепляют и масштабные научные наблюдения, которые продолжались почти три десятилетия и охватили более 200 тысяч человек в США. Согласно результатам исследования, участники, регулярно потреблявшие растительные масла — в частности те, что производятся из семян, — имели низшую смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Среди сторонников сливочного масла фиксировались более высокие риски преждевременной смерти.

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Кристофер Гарднер, директор по пищевым исследованиям при Стэнфордском центре профилактики, отмечает: в обществе распространено немало ошибочных представлений о влиянии омега-6 жирных кислот на здоровье сердца. Один из источников недоразумений — участие этих кислот в процессах свертывания крови. Поэтому некоторые считают омега-6 потенциальной угрозой, мол, она способствует образованию тромбов и повышает риск инсультов и сердечных приступов. В противоположность этому, омега-3 кислоты ассоциируются с “разжижением” крови, что часто рассматривается как положительный эффект.

Однако научные данные свидетельствуют о другом. В масштабном метаанализе 30 исследований, проведенном в 2019 году, выявлено: у людей с высшим содержанием линолевой кислоты (разновидности омега-6) в крови риск сердечных заболеваний был на 7% ниже. По словам Гарднера, линолевая кислота может способствовать улучшению липидного профиля, снижая уровень “плохого” холестерина, а также положительно влиять на метаболизм глюкозы, что уменьшает вероятность развития сахарного диабета 2 типа.

Существует распространенное представление, что потребление растительных масел может быть вредным из-за чрезмерного содержания жирных кислот омега-6. Якобы дисбаланс между большим количеством омега-6 и недостаточным употреблением омега-3 может привести к негативным последствиям для здоровья. С теоретической точки зрения такая угроза действительно возможна, поэтому следует заботиться о гармоничном составе рациона.

Некоторые ученые отмечают важность уменьшения преимущества омега-6 по сравнению с омега-3. Кристофер Гарднер считает, что целесообразнее не ограничивать потребление омега-6, а сосредоточиться на том, чтобы добавить в рацион больше омега-3. Ведь оба типа жирных кислот выполняют важные функции в организме и оказывают положительное влияние на здоровье.

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Семена — это природный источник ценных жиров, богатый питательными веществами, поэтому научное сообщество часто с удивлением воспринимает критику в адрес масел, полученных из семян. Отрицательное отношение в основном возникает из-за того, что такие масла — подсолнечное, соевое, кукурузное или каноловое — часто входят в состав чрезмерно переработанных пищевых продуктов. Однако именно масла в таких продуктах, как правило, не являются основной угрозой здоровью. Гораздо больше вреда наносит избыток добавленного сахара, соли, рафинированных углеводов и утрата природной структуры пищи.

Некоторые критики пытаются связать распространенное использование семян с ростом количества случаев ожирения и диабета. Но, как подчеркивает Кристофер Гарднер, настоящая проблема — не в самих растительных маслах, а в том, что они обычно являются компонентом обработанных продуктов с низкой питательной ценностью и высоким содержанием сахара и соли.

Впрочем, растительные масла можно легко интегрировать в здоровый рацион: добавлять в салаты, тушить или жарить на них овощи. Особенно ценными в ежедневном меню могут быть, например, льняное или тыквенное масло — их легко найти даже в обычных супермаркетах.

Несмотря на отдельные призывы к дальнейшим исследованиям, многие специалисты убеждены, что имеющихся научных данных уже достаточно, чтобы заключить: масла из семян способствуют снижению уровня холестерина, улучшению чувствительности к инсулину и регуляции уровня глюкозы в крови.

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