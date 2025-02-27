Растительный белок: чем полезен и в каких продуктах его больше всего

Продукты, содержащие белки, следует включать в каждый прием пищи.
Правильное питание – это залог здорового организма и хорошего настроения. Основу здорового рациона составляют белки, жиры и углеводы. Белок можно назвать строительным материалом, он помогает в построении клеток и развитии внутренних органов. Продукты, богатые белоком, востребованы среди людей, занимающихся спортом, стремятся похудеть или просто желают укрепить здоровье.
Продукты с высоким содержанием белка:
- Сыр является одним из крупнейших источников белков. К примеру, в сыре "Пармезан" более трети в составе именно белков.
- Миндаль – эти орешки также полны белка, клетчатки, витаминов и питательных веществ.
- Икра – еще один из источников белков. Это может быть красная, черная и икра минтая. Почти треть в составе икры – это белок.
- Куриное филе – это продукт, составляющий основу рациона людей, следящих за питанием. И все потому, что в 100 г филе содержится 30 г белков.
- Соя — продукт, являющийся главной составляющей меню вегетарианцев и веганов. А все потому, что соя – это растительная альтернатива животному белку. В 100 г сои содержится около 35 г сои.
- Яйца содержится много минералов, витаминов, питательных веществ. В одном яйце – около 6 г белков.
- Тыквенные семена также помогут получить суточную норму белков. В 100 г тыквенных семян содержится около 25 г белков.
- Говядина занимает первое место среди мяса по количеству белков. В 100 г говядины содержится около 32 г белков.
- Сыр тофу является растительной альтернативой натуральным сырам. В 100 г тофа содержится около 18 г белков.
- Чечевица – крупа, которая является источником растительных белков.
- Семена чиа – питательный продукт, который также является источником белков. В 100 г продукта содержится 18 г белков.
- Рыба – это продукт, в котором содержится до 30 г белков (в зависимости от видов рыбы).
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