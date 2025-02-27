Растительный белок: чем полезен и в каких продуктах его больше всего

Правильное питание – это залог здорового организма и хорошего настроения. Основу здорового рациона составляют белки, жиры и углеводы. Белок можно назвать строительным материалом, он помогает в построении клеток и развитии внутренних органов. Продукты, богатые белоком, востребованы среди людей, занимающихся спортом, стремятся похудеть или просто желают укрепить здоровье.

Продукты с высоким содержанием белка:

Сыр является одним из крупнейших источников белков. К примеру, в сыре "Пармезан" более трети в составе именно белков.

является одним из крупнейших источников белков. К примеру, в сыре "Пармезан" более трети в составе именно белков. Миндаль – эти орешки также полны белка, клетчатки, витаминов и питательных веществ.

– эти орешки также полны белка, клетчатки, витаминов и питательных веществ. Икра – еще один из источников белков. Это может быть красная, черная и икра минтая. Почти треть в составе икры – это белок.

– еще один из источников белков. Это может быть красная, черная и икра минтая. Почти треть в составе икры – это белок. Куриное филе – это продукт, составляющий основу рациона людей, следящих за питанием. И все потому, что в 100 г филе содержится 30 г белков.

– это продукт, составляющий основу рациона людей, следящих за питанием. И все потому, что в 100 г филе содержится 30 г белков. Соя — продукт, являющийся главной составляющей меню вегетарианцев и веганов. А все потому, что соя – это растительная альтернатива животному белку. В 100 г сои содержится около 35 г сои.

— продукт, являющийся главной составляющей меню вегетарианцев и веганов. А все потому, что соя – это растительная альтернатива животному белку. В 100 г сои содержится около 35 г сои. Яйца содержится много минералов, витаминов, питательных веществ. В одном яйце – около 6 г белков.

содержится много минералов, витаминов, питательных веществ. В одном яйце – около 6 г белков. Тыквенные семена также помогут получить суточную норму белков. В 100 г тыквенных семян содержится около 25 г белков.

также помогут получить суточную норму белков. В 100 г тыквенных семян содержится около 25 г белков. Говядина занимает первое место среди мяса по количеству белков. В 100 г говядины содержится около 32 г белков.

занимает первое место среди мяса по количеству белков. В 100 г говядины содержится около 32 г белков. Сыр тофу является растительной альтернативой натуральным сырам. В 100 г тофа содержится около 18 г белков.

является растительной альтернативой натуральным сырам. В 100 г тофа содержится около 18 г белков. Чечевица – крупа, которая является источником растительных белков.

– крупа, которая является источником растительных белков. Семена чиа – питательный продукт, который также является источником белков. В 100 г продукта содержится 18 г белков.

– питательный продукт, который также является источником белков. В 100 г продукта содержится 18 г белков. Рыба – это продукт, в котором содержится до 30 г белков (в зависимости от видов рыбы).

Раньше мы писали, какие продукты снижают давление. Больше об этом читайте в новости.

Читайте также: