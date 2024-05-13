Разбираемся в основных отличиях: что полезнее — куриное мясо или индейка

Если человек следит за своим питанием или находится на диете, мясо курицы или индейки составляет основу его меню. Давайте разберемся, что полезнее – индейка или курица.

Курица и индейка: отличия

Прежде всего, куриное и индюшиное мясо отличаются по размеру тушки и цвету. У них также разный вкус. Если вы спросите, чем отличается курица от индейки по вкусу, то кулинары вам скажут, что индюшатина является более насыщенной, яркой, тогда как курятина — более мягкая и нежная. Однако для рациона более важны другие характеристики этих продуктов.

Что лучше есть на диете — курицу или индейку: калорийность мяса и его жирность

Если сравнивать калорийность мяса с кожурой, курица уступит индейке по диетичности. В 100 г куриного мяса содержится 221 ккал, а вот в индюшачьем — только 144 ккал. Однако если брать филе без кожуры, калорийность обоих продуктов будет почти одинаковой — 113 и 115 ккал соответственно.

Также индейка лучше вписывается в основные принципы диет из-за низкого содержания жира. В ее грудке содержится 0,7 г жира, а вот в куриной — 2,6 г. Однако следует запомнить, что речь идет именно о грудке. В других частях как курицы, так и индейки, жира гораздо больше – в 8-10 раз.

Другие характеристики курицы и индейки

За содержание белка мясо курицы и индейки не соревнуются между собой, ведь имеют примерно одинаковое его количество: на 100 г — 21 г в курятине и 24 г в индейке. Белка больше опять же в грудке, бедра и крылышки считаются менее питательными.

Мясо и курицы, и индейки содержит селен, который важен для иммунитета человека и правильного функционирования эндокринной системы. В курице его больше – в 100 г содержится 58% от суточной нормы селена (в индейке — всего 44%).

В индейке и курице содержится также "гормон радости" (триптофан). Здесь его почти одинаково – 0,27 г в курятине и 0,28 г в индейке.

Почти "ничья" по содержанию холестерина — в 100 г курицы его 64 мг, а в индюшином мясе 62 мг.

Конечно, свойства мяса во многом зависят от способа его приготовления. Если использовать меньше масла, не добавлять соусы, отказаться от жарки (а выбирать запекание или тушение), любое блюдо будет более полезным. Особенно это важно для детского питания. Интересно, что врачи больше склонны считать более полезным для прикорма малышей именно индюшиное мясо, поскольку оно не вызывает аллергических реакций.

Сказать наверняка, что полезнее — курица или индейка — сложно. Главное — всегда выбирать свежее и качественное мясо, в котором нет антибиотиков и гормонов. Проверить наличие этих веществ без специального оборудования невозможно, поэтому старайтесь покупать продукты в крупных проверенных магазинах.

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