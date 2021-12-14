Рецепты к постному обеду: 7 полезных блюд из грибов

Рецепты к постному обеду: 7 полезных блюд из грибов

Грибы – звезды здорового питания.

Грибы являются прекрасным источником калия, жизненно важным для здоровья и восстановления мышц. Этот микроэлемент также снижает кровяное давление и смягчает губительное воздействие на организм пищи с высоким содержанием соли.

Если вы мясоед, воспользуйтесь этими рецептами приготовления грибов. В пост это особенно полезно. Да и разницы с невегетарианскими блюдами вы не заметите.

Сыр тофу на гриле с жареными грибами

Можно ли сыр в пост? А о каком именно виде сыра идет речь?

Если сыр изготовлен на основе коровьего молока, он относится к категории скоромных продуктов, запрещенных к употреблению в течение любого поста.

Но кроме молочных сыров существует ряд рецептов приготовления этого продукта на основе растительных компонентов. Например, к сырам на основе растительного сырья (в данном случае – соевого молока) относится сыр тофу.

При запекании он не плавится, но если его правильно приготовить, вкус вам понравится.

Рецепт

Карамелизуйте любые грибы с луком. Тофу порежьте слайсами и добавьте в грибную смесь.

Подавайте с гренками, натертыми чесноком.

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Вегетарианский грибной бургер

Чтобы приготовить сытный, но здоровый обед достаточно найти овощ, который может сыграть роль котлеты для гамбургера.

Обратите внимания на грибы портобелло – один из сортов привычных и любимых многими шампиньонов.Они крупные и мясистые.

Рецепт

Шапку портобелло полейте маслом и бальзамиком, а затем обжарьте на гриле. Сверху уложите ломтик тофу, соленый огурец, слайс томата, зелень и лист салата.

Courtesy of Pinch of Yum

Грибные ньоки с рукколой и песто с орехами

Блюдо содержит много белка и достаточное количество витаминов A и C. Ньоки — итальянские клецки или галушки — маленькие кусочки теста округлой формы. Их варят в воде или бульоне, а затем подают с разными соусами. Если подать их с соусом песто, рукколой и грибами, вы получите отличное сочетание вкусов.

Рецепт соуса песто к постному блюду

Вымойте листья базилика и хорошо просушите. Уложите в блендер. Добавьте зубчик чеснока (предварительно очищенный и разрезанный пополам) и кедровые орешки. Добавьте немного соли и влейте оливковое масло. Измельчите до пюре, посолите.

Courtesy of Feasting at Home

Острый грибной бургер Мисо Портобелло

Блюдо на основе грибов насыщено фантастическим количеством клетчатки.

Бургер приправлен острым гуакамоле в азиатском стиле, а подается с прохладным салатом из огурцов и хрустящей моркови. Здоровый, вкусный и действительно сытный. А главное, абсолютно постный.

Рецепт

Обжарьте на гриле грибы портобелло (только шляпы) 4-5 минут на среднем огне.

Поджарьте булочки и щедро смажьте острым гуакамоле из авокадо (разомните авокадо, добавьте кориандр, чеснок, соль, лимонный сок и перец чили).

Сверху выложите обжаренные грибы портобелло и салат (морковь натрите на крупной терке, а огурцы нарежьте соломкой).

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Китайские грибные пельмени со сладким чили имбирным кунжутным соусом

Эти хрустящие, жареные на сковороде пельмени с грибами смешиваются со сладко-соленым имбирным кунжутным соусом.

Рецепт

Измельчите грибы и поджарьте их с луком-шалотом. Добавьте кунжутное масло, молотый имбирь и немного соевого соуса для солености и щепотку перца.

Слепите классические вареники или пельмени. Выберите форму, что вам больше нравится. Посыпьте кунжутом и поджарьте.

Подавайте грибные пельмени со сладким имбирным чили кунжутным соусом.

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Песной плов с грибами

Если вам нужен быстрый рецепт грибов, вот он. Приготовление этого чуда в одной сковороде занимает менее 30 минут, а грибы можно использовать как основное блюдо, так и гарнир. Разнообразие вкусов и текстур делает этот обычный рецепт чрезвычайным.

Рецепт

Обжарьте лук. Добавьте побольше чеснока, немного свежего тимьяна и риса. Обжарьте до золотистого цвета.

Долейте овощной бульон. Хорошо перемешайте.

Доведите все это до кипения. Убавьте огонь до минимума и накройте сковороду крышкой. Готовьте около 15 минут.

Снимите с огня. Добавьте грибы и зеленый лук. Накройте крышкой и дайте постоять 10 минут.

Courtesy of Minimalist Baker

Веганская пицца с портобелло

Эти маленькие пиццы на растительной основе изменят вашу жизнь! Комбинация грибного основания с томатным соусом и множеством свежих овощей – это настоящая вегетарианская симфония для ваших вкусовых рецепторов.

Рецепт

Три крупных гриба портобелло очистите, поместите на противень и слегка смажьте с двух сторон небольшим количеством оливкового масла.

Добавьте чесночный порошок, базилик и ореган. Запекайте 5 минут.

Тем временем приготовьте овощи (нарежьте лук, грибы, помидоры, зеленый перец и т.п.) и приготовьте из томатов соус для пиццы. После того, как шампиньоны будут запечены, извлеките грибы из духовки и положите сверху желаемое количество соуса для пиццы, овощей и посыпьте веганским пармезаном.

Запекайте 15-20 минут. Подавать со свежим базиликом, хлопьями красного перца.