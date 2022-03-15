Ревакцинация от столбняка в условиях войны: кому и почему необходима?

Ревакцинация от столбняка в условиях войны: кому и почему необходима?

Инфицироваться столбняком можно при попадании грязи в рану или в порез, вследствие укусов животных или травмирования острыми предметами.

Военные условия с ограниченным доступом к проточной воде и средствам гигиены, а также с повышенным риском ранений являются идеальной средой для возникновения столбняка, передает Минздрав.

Это инфекционная болезнь, которую вызывают бактерии Clostridium tetani. Они живут в почве и кишечном тракте животных. Инфицирование столбняком может происходить при попадании грязи в рану или в порез, вследствие укусов животных или травмирования острыми предметами.

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Столбняк поражает нервную систему и проявляется сильными судорогами. Смертность от него достигает 70%. Единственная надежная защита – прививка.

Иммунизация от столбняка (а с ним – и от дифтерии в составе комбинированной вакцины) осуществляется в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 и 16 лет. Иммунитет не сохраняется всю жизнь, ревакцинация требуется в 26, 36, 46, 56 и далее – каждые десять лет.

Проверьте свой статус. Если прошло более 10 лет после последней прививки против столбняка, обязательно обратитесь в ближайшую амбулаторию или к медицинскому работнику в центре размещения внутри перемещенных лиц.

Вакцины от дифтерии и столбняка в государственных учреждениях здравоохранения безвозмездны.