Революционное исследование раскрыло правду: можно ли есть миндаль для похудения и здоровья сердца

Ученые Университета Южной Австралии опровергли мнение о том, что людям, имеющим проблемы с лишним весом и худеющим, нельзя есть орехи, в частности миндаль. Исследование показало, что миндаль можно есть и при этом терять избыточный вес. Это было самое большое исследование на эту тему, где ученые обнаружили, что добавление миндаля в рацион с ограниченным количеством калорий не только помогает похудению. А также улучшает работу сердечно-сосудистой системы и ускоряет метаболизм, пишет Scitechdaily.

Как похудеть с помощью миндаля: исследование ученых

Ученые, изучая влияние диет, которые были дополнены миндалем или закусками, богатыми углеводами, обнаружили – эти диеты успешно снижают массу тела до семи килограммов.

Доктор Шарая Картер, ученый UniSA, сделал выводы из исследования: орехи могут помогать контролировать вес, поддерживать здоровье сердца и ускорять обмен веществ.

«Любые орехи, учитывая миндаль, – это хорошая и здоровая закуска. Так как имеют большое содержание клетчатки, минералов, витаминов и белков. Но заодно у орехов много жиров, поэтому ассоциируются у людей с избыточным весом», — отмечает Картер.

Однако, по словам ученого, в орехах есть полиненасыщенные здоровые жиры, которые снижают уровень холестерина в крови и способствуют здоровью сердца. Исследователь отмечает, что ореховая и безореховая диета привели к снижению веса на 9,3% в ходе исследования. Диеты с добавлением в рацион миндаля продемонстрировали также улучшение здоровья сердца и налаживание метаболических процессов организма.

«Кроме того, орехи имеют одно преимущество – вы чувствуете себя сытыми гораздо дольше. А это несомненный плюс во время похудения», — пояснил ученый.

В издании отмечается, что эти результаты в который раз доказали: врачи-диетологи могут советовать миндаль как часть сбалансированной диеты для быстрого похудения.

Кому нельзя есть орехи

Впрочем, есть несколько противопоказаний, при которых лучше отказаться от орехов. Кому не следует есть этот продукт:

Людям, имеющим аллергию. Орехи имеют очень сильный аллерген, поэтому аллергикам и их детям лучше избегать их потребления.

Орехи имеют очень сильный аллерген, поэтому аллергикам и их детям лучше избегать их потребления. Тем, кто страдает заболеванием кожи. Орехи могут вызвать обострение заболеваний кожи: экземы, псориаза, нейродермита и других.

Орехи могут вызвать обострение заболеваний кожи: экземы, псориаза, нейродермита и других. Людям с заболеваниями желудка, кишечника и поджелудочной железы. Орехи нельзя есть больным язвой желудка, гастритом, энтероколитом.

с заболеваниями желудка, кишечника и поджелудочной железы. Орехи нельзя есть больным язвой желудка, гастритом, энтероколитом. Тем, кто страдает заболеваниями почек, также не следует употреблять орехи, особенно арахис.

также не следует употреблять орехи, особенно арахис. Детям до 4 лет. Врачи рекомендуют не давать маленьким детям орехи, поскольку они могут попасть в дыхательные пути.

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