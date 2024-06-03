Рискуете навредить своему здоровью: запомните, как нельзя готовить спаржу

Если готовить спаржу неправильно, то в ней формируются токсины, которые могут серьезно навредить вашему здоровью.

Спаржу традиционно советуют готовить в высочайшей кастрюле в подсоленной воде. Но если у вас нет возможности готовить этот продукт в глубокой емкости, можете попробовать запечь его в духовке с небольшим количеством сливочного масла.

Часто украинцы для этого метода приготовления используют алюминиевую фольгу, но, говорят специалисты, она делает спаржу опасной для здоровья. Федеральное управление по оценке рисков ( BfR ) еще в 2019 году указало на то, что алюминиевая фольга во время приготовления может выделять вредные для организма поглощаемые с пищей вещества.

Если вы хотите сократить количество алюминия, попадающего в организм вместе с продуктами питания, следует более экономно использовать алюминиевую фольгу во время приготовления блюд в духовке.

Особенно сильно возрастает риск, когда вы готовите спаржу в фольге с лимонным соком и солью. Центр защиты прав потребителей в Германии предупреждает, что нельзя допускать контакта с алюминием кислых и соленых продуктов.

Главная причина в том, что при контакте с пищевыми продуктами, содержащими соль или кислоту, алюминий выходит из фольги и попадает в пищу, которую мы позже употребляем. Со временем количество алюминия растет настолько, что это может отрицательно влиять на нервную систему и развитие костей.

Лучше, говорят в BfR, использовать для запекания специальную бумагу вместо алюминиевой фольги.

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