Роды в условиях военного положения: что важно знать

На роды, по возможности, желательно иметь удостоверение личности, обменную карту, вещи индивидуального использования для себя и ребенка на время пребывания в больнице.
В условиях военного положения беременная вправе получить медицинскую помощь во время родов в любом из работающих роддомов, заключивших договор с Национальной службой здоровья Украины. В настоящее время таких медицинских учреждений в стране – более 300, сообщает Минздрав.
Если вы изменили место жительства, позвоните в контакт-центр НСЗУ 16-77 и узнайте, где находится больница с родильным отделением или роддом.
На роды, по возможности, желательно иметь удостоверение личности, обменную карту, вещи индивидуального использования для себя и ребенка на время пребывания в больнице.
Напоминаем, что для роженицы медпомощь – безвозмездная.
Получить медицинскую услугу можно бесплатно:
- за самообращением;
- в случае доставки бригадой экстренной медицинской помощи;
- по направлению лечащего врача;
- по направлению из другого клинического подразделения больницы или другого учреждения здравоохранения.
Напомним, возможность грудного вскармливания младенца – огромное преимущество.
Грудное молоко помогает ребенку вылечиться от диареи, сообщила Всемирная организация здравоохранения (World Health Organization Ukraine).
Итак, если у ребенка диарея, продолжайте кормить грудью.
Как сообщили в Минздраве, возможность грудного вскармливания младенца – огромное преимущество, ведь это почти всегда доступный источник питания и успокоение для ребенка.
Однако в условиях войны матерям чрезвычайно сложно заботиться о себе и своих малышах.
Минздрав предоставил рекомендации, что делать, чтобы не потерять лактацию в условиях войны, как сохранить и стимулировать лактацию и получить безвозмездную консультацию с ГВ.
Напомним, люди, находящиеся в местах временного пребывания, в холодное время года должны быть обеспечены теплой одеждой и одеялами.
В местах временного пребывания людей, особенно в холодное время года, возрастает риск распространения респираторных заболеваний, в том числе и COVID-19.
Об этом пишет Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.