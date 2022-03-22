Роды в условиях военного положения: что важно знать

На роды, по возможности, желательно иметь удостоверение личности, обменную карту, вещи индивидуального использования для себя и ребенка на время пребывания в больнице.

В условиях военного положения беременная вправе получить медицинскую помощь во время родов в любом из работающих роддомов, заключивших договор с Национальной службой здоровья Украины. В настоящее время таких медицинских учреждений в стране – более 300, сообщает Минздрав.

Если вы изменили место жительства, позвоните в контакт-центр НСЗУ 16-77 и узнайте, где находится больница с родильным отделением или роддом.

На роды, по возможности, желательно иметь удостоверение личности, обменную карту, вещи индивидуального использования для себя и ребенка на время пребывания в больнице.

Напоминаем, что для роженицы медпомощь – безвозмездная.

Получить медицинскую услугу можно бесплатно:

за самообращением;

в случае доставки бригадой экстренной медицинской помощи;

по направлению лечащего врача;

по направлению из другого клинического подразделения больницы или другого учреждения здравоохранения.

Напомним, возможность грудного вскармливания младенца – огромное преимущество.

Грудное молоко помогает ребенку вылечиться от диареи, сообщила Всемирная организация здравоохранения (World Health Organization Ukraine).

Итак, если у ребенка диарея, продолжайте кормить грудью.

Как сообщили в Минздраве, возможность грудного вскармливания младенца – огромное преимущество, ведь это почти всегда доступный источник питания и успокоение для ребенка.

Однако в условиях войны матерям чрезвычайно сложно заботиться о себе и своих малышах.

Минздрав предоставил рекомендации, что делать, чтобы не потерять лактацию в условиях войны, как сохранить и стимулировать лактацию и получить безвозмездную консультацию с ГВ.

Напомним, люди, находящиеся в местах временного пребывания, в холодное время года должны быть обеспечены теплой одеждой и одеялами.

В местах временного пребывания людей, особенно в холодное время года, возрастает риск распространения респираторных заболеваний, в том числе и COVID-19.

Об этом пишет Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.