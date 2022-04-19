Ротавирусная или кишечная инфекция: как можно предотвратить болезнь во время войны

Нахождение в местах скопления людей и ограниченный доступ к чистой воде являются причинами появления "кишечных" заболеваний.
Почти все недуги легко передаются от человека к человеку, а значит особенно опасны во время войны.
Ротавирусная инфекция – одно из таких инфекционных заболеваний. Ранними признаками ротавирусной инфекции является резкое повышение температуры и рвота, позже – длительная диарея. Может также наблюдаться боли в животе, передают в Минздраве.
У здоровых взрослых ротавирусная инфекция может иметь легкие проявления и симптомы или не иметь их вообще. Однако для младенцев и детей раннего возраста это заболевание опасно из-за риска быстрого обезвоживания.
Публикуем информацию о том, как передается ротавирус, как проводить профилактику заболевания, а также как лечить ротавирусную инфекцию.
Все доступно – в инфографике.
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