Рукола: кому нельзя ее есть и почему, польза растения

Польза руколы, при каких заболеваниях ее лучше не потреблять.

Польза руколы

Рукола содержит множество витаминов и микроэлементов, таких как B, C, A, K, E, фолат, калий, магний, цинк, железо, селен, другие, необходимые для питания и для поддержания здоровья организма.

Флавоноиды и гликозиды, содержащиеся в руколе, обладают антиоксидантными свойствами и защищают организм от многих недугов, в том числе от раковых заболеваний.

Что лечит рукола

Польза рукколы для здоровья огромна.

Укрепление иммунитета. Рукола обладает противовоспалительными свойствами и улучшает состояние иммунной системы, помогая организму бороться с вредными микробами и бактериями.

Известны антикоагулянтные свойства растения, поэтому оно предназначается для уменьшения риска тромбофлебита.

Рукола улучшает состояние нервной системы.

Она также способствует процессам детоксикации, помогая очищать организм от токсинов.

Благодаря большому содержанию витаминов, макро- и микроэлементов, руколу считают хорошим энергетиком. Она быстро приводит в тонус организм, повышает работоспособность, нормализует водно-солевой баланс и предотвращает развитие онкологических заболеваний.

Употребление руколы налаживает обменные процессы, улучшает пищеварительный процесс, повышает уровень гемоглобина, выводит излишки холестерина.

Руколу рекомендуют употреблять при стрессах и депрессии, малокровии.

Полезной руколой является и для больных сахарным диабетом.

Чем полезна рукола для женщин

Низкая калорийность делают это растение незаменимым для тех, кто хочет похудеть. Эксперты рекомендуют устраивать разгрузочные дни с использованием руколы – витамины, содержащиеся в зелени дадут необходимое количество энергии, а минимум калорий помогут избавиться от лишних килограммов.

Благодаря В-каротину эта зелень улучшает состояние кожи, ногтей и волос.

Она также используется в масках для лица как средство против старения.

Польза руколы для мужчин

Рукола эффективно борется с повреждениями стенок желудка, способствует заживлению язв.

А еще рукола – известный афродизиак, который улучшает потенцию и повышает сексуальное влечение к противоположному полу.

Кому нельзя употреблять руколу. Противопоказания для ее употребления

Хотя рукола имеет много полезных свойств, она подходит не всем.

В первую очередь она может не подходить из-за индивидуальной непереносимости активных веществ, входящих в состав рукколы, что может проявляться в виде спазмов в горле, отеков слизистых, нарушения пищеварения.

Рукола противопоказана людям, принимающим антикоагулянты, поскольку она может усиливать их действие.

Также рукола может быть вредна для людей с гастритом с повышенной кислотностью и некоторыми заболеваниями органов пищеварения. Диетологи не рекомендуют есть руколу в больших количествах при заболеваниях печени, дискинезии желчевыводящих путей, колите, подагре.

Поскольку у руколы есть значительное количество щавелевой кислоты, ведущей к образованию камней в почках, ее нужно с осторожностью потреблять склонным к данному заболеванию. В то же время кальций, которого тоже много в руколе, улучшает работу почек, поэтому нужно ограничить потребление этого растения, не исключив его полностью из меню.

Людям с нарушением функционирования щитовидной железы и аутоиммунными заболеваниями следует воздерживаться от употребления руколы.

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