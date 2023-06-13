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Рукола: кому нельзя ее есть и почему, польза растения

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
3 мин
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Рукола: кому нельзя ее есть и почему, польза растения

Противопоказания для употребления руколы

Польза руколы, при каких заболеваниях ее лучше не потреблять.

Польза руколы

Рукола содержит множество витаминов и микроэлементов, таких как B, C, A, K, E, фолат, калий, магний, цинк, железо, селен, другие, необходимые для питания и для поддержания здоровья организма.

Флавоноиды и гликозиды, содержащиеся в руколе, обладают антиоксидантными свойствами и защищают организм от многих недугов, в том числе от раковых заболеваний.

Что лечит рукола

Польза рукколы для здоровья огромна.

  • Укрепление иммунитета. Рукола обладает противовоспалительными свойствами и улучшает состояние иммунной системы, помогая организму бороться с вредными микробами и бактериями.
  • Известны антикоагулянтные свойства растения, поэтому оно предназначается для уменьшения риска тромбофлебита.
  • Рукола улучшает состояние нервной системы.
  • Она также способствует процессам детоксикации, помогая очищать организм от токсинов.
  • Благодаря большому содержанию витаминов, макро- и микроэлементов, руколу считают хорошим энергетиком. Она быстро приводит в тонус организм, повышает работоспособность, нормализует водно-солевой баланс и предотвращает развитие онкологических заболеваний.
  • Употребление руколы налаживает обменные процессы, улучшает пищеварительный процесс, повышает уровень гемоглобина, выводит излишки холестерина.
  • Руколу рекомендуют употреблять при стрессах и депрессии, малокровии.
  • Полезной руколой является и для больных сахарным диабетом.

Чем полезна рукола для женщин

  • Низкая калорийность делают это растение незаменимым для тех, кто хочет похудеть. Эксперты рекомендуют устраивать разгрузочные дни с использованием руколы – витамины, содержащиеся в зелени дадут необходимое количество энергии, а минимум калорий помогут избавиться от лишних килограммов.
  • Благодаря В-каротину эта зелень улучшает состояние кожи, ногтей и волос.
  • Она также используется в масках для лица как средство против старения.

Польза руколы для мужчин

Рукола эффективно борется с повреждениями стенок желудка, способствует заживлению язв.

А еще рукола – известный афродизиак, который улучшает потенцию и повышает сексуальное влечение к противоположному полу.

Кому нельзя употреблять руколу. Противопоказания для ее употребления

Хотя рукола имеет много полезных свойств, она подходит не всем.

  • В первую очередь она может не подходить из-за индивидуальной непереносимости активных веществ, входящих в состав рукколы, что может проявляться в виде спазмов в горле, отеков слизистых, нарушения пищеварения.
  • Рукола противопоказана людям, принимающим антикоагулянты, поскольку она может усиливать их действие.
  • Также рукола может быть вредна для людей с гастритом с повышенной кислотностью и некоторыми заболеваниями органов пищеварения. Диетологи не рекомендуют есть руколу в больших количествах при заболеваниях печени, дискинезии желчевыводящих путей, колите, подагре.
  • Поскольку у руколы есть значительное количество щавелевой кислоты, ведущей к образованию камней в почках, ее нужно с осторожностью потреблять склонным к данному заболеванию. В то же время кальций, которого тоже много в руколе, улучшает работу почек, поэтому нужно ограничить потребление этого растения, не исключив его полностью из меню.
  • Людям с нарушением функционирования щитовидной железы и аутоиммунными заболеваниями следует воздерживаться от употребления руколы.

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Дата публикации
Просмотры
147
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