Рукола: кому нельзя ее есть и почему, польза растения

Польза руколы, при каких заболеваниях ее лучше не потреблять.
Польза руколы
Рукола содержит множество витаминов и микроэлементов, таких как B, C, A, K, E, фолат, калий, магний, цинк, железо, селен, другие, необходимые для питания и для поддержания здоровья организма.
Флавоноиды и гликозиды, содержащиеся в руколе, обладают антиоксидантными свойствами и защищают организм от многих недугов, в том числе от раковых заболеваний.
Что лечит рукола
Польза рукколы для здоровья огромна.
- Укрепление иммунитета. Рукола обладает противовоспалительными свойствами и улучшает состояние иммунной системы, помогая организму бороться с вредными микробами и бактериями.
- Известны антикоагулянтные свойства растения, поэтому оно предназначается для уменьшения риска тромбофлебита.
- Рукола улучшает состояние нервной системы.
- Она также способствует процессам детоксикации, помогая очищать организм от токсинов.
- Благодаря большому содержанию витаминов, макро- и микроэлементов, руколу считают хорошим энергетиком. Она быстро приводит в тонус организм, повышает работоспособность, нормализует водно-солевой баланс и предотвращает развитие онкологических заболеваний.
- Употребление руколы налаживает обменные процессы, улучшает пищеварительный процесс, повышает уровень гемоглобина, выводит излишки холестерина.
- Руколу рекомендуют употреблять при стрессах и депрессии, малокровии.
- Полезной руколой является и для больных сахарным диабетом.
Чем полезна рукола для женщин
- Низкая калорийность делают это растение незаменимым для тех, кто хочет похудеть. Эксперты рекомендуют устраивать разгрузочные дни с использованием руколы – витамины, содержащиеся в зелени дадут необходимое количество энергии, а минимум калорий помогут избавиться от лишних килограммов.
- Благодаря В-каротину эта зелень улучшает состояние кожи, ногтей и волос.
- Она также используется в масках для лица как средство против старения.
Польза руколы для мужчин
Рукола эффективно борется с повреждениями стенок желудка, способствует заживлению язв.
А еще рукола – известный афродизиак, который улучшает потенцию и повышает сексуальное влечение к противоположному полу.
Кому нельзя употреблять руколу. Противопоказания для ее употребления
Хотя рукола имеет много полезных свойств, она подходит не всем.
- В первую очередь она может не подходить из-за индивидуальной непереносимости активных веществ, входящих в состав рукколы, что может проявляться в виде спазмов в горле, отеков слизистых, нарушения пищеварения.
- Рукола противопоказана людям, принимающим антикоагулянты, поскольку она может усиливать их действие.
- Также рукола может быть вредна для людей с гастритом с повышенной кислотностью и некоторыми заболеваниями органов пищеварения. Диетологи не рекомендуют есть руколу в больших количествах при заболеваниях печени, дискинезии желчевыводящих путей, колите, подагре.
- Поскольку у руколы есть значительное количество щавелевой кислоты, ведущей к образованию камней в почках, ее нужно с осторожностью потреблять склонным к данному заболеванию. В то же время кальций, которого тоже много в руколе, улучшает работу почек, поэтому нужно ограничить потребление этого растения, не исключив его полностью из меню.
- Людям с нарушением функционирования щитовидной железы и аутоиммунными заболеваниями следует воздерживаться от употребления руколы.
Читайте также: