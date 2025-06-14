Самая полезная рыба для вашего здоровья / © Pixabay

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Речь идет о сардинах. Они недорогие, но очень вкусные и полезные. Но, к сожалению, большинство украинцев обходят их стороной. Мол, зачем покупать дешевые консервы.

Диетологи же советуют по возможности есть сардины как можно чаще. Прежде всего, потому, что они содержат большое количество жирных кислот Омега-3, которые помогают нормализовать давление, “почистить” сосуды, улучшить работу сердца. При регулярном употреблении они дополнительно улучшают настроение и успокаивают нервы.

Кроме этого, сардины содержат много белка, который очень легко усваивается нашим организмом. Поэтому сардины рекомендуется есть в любом возрасте. Уместны они при диетическом или спортивном питании. А еще они надолго насыщают. В сардинах содержится витамин D, который очень ценен для здоровья костей, улучшения иммунитета и общего самочувствия.

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Хотя лосось и считается несколько полезным, однако польза от него не так весома, как цена, которая намного выше стоимости сардин. Однако помните, что покупать консервы следует только проверенным производителям, в супермаркетах или крупных магазинах.