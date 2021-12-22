С 1 января в стационарах приступят к учету антибиотиков

С 1 января в стационарах приступят к учету антибиотиков

С 1 января 2022 года учреждения здравоохранения, оказывающие стационарную медицинскую помощь, приступят к ведению учета общего потребления антимикробных препаратов из групп наблюдения и резерва.

Антибиотики группы наблюдения – это лекарственные средства, широко используемые для лечения бактериальных инфекций в качестве первой и второй линии терапии.

Чрезмерное и нерациональное использование этих препаратов приводит к развитию антибиотикорезистентности и заставляет врачей назначать антибиотики из группы резерва.

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Антибиотики группы резерва – это лекарственные средства «последней надежды», которые используют для лечения крайне тяжелых бактериальных инфекций, когда другие антибиотики потерпели неудачу.

Довольно часто эти препараты более ценны и более токсичны, чем средства первой линии терапии. Антибиотики группы резерва следует выбирать только в последнюю очередь.

Если мы потеряем действенные антибиотики, то в будущем не сможем лечить бактериальные инфекции. Для того чтобы сохранить эффективность антибиотиков, мы должны отказаться от чрезмерного и нерационального их использования.

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