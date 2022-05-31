С чем нельзя пить кофе: не все об этом знают

С чем нельзя пить кофе: не все об этом знают

Кофе – любимый напиток миллионов, с кофе, как правило, начинается утро, кофе завершается завтрак. Но далеко не все продукты можно совмещать с кофе. Употребление кофе после еды влияет на усвоение организмом некоторых минералов и витаминов. В случае их дефицита лучше не употреблять такие продукты вместе с кофе.

С чем нельзя пить кофе и почему

Кофе нельзя пить с продуктами, содержащими кальций

Следует избегать сочетания кофе с молочными продуктами. В первую очередь это касается пожилых людей. С каждой чашкой кофе выводится 2-3 мг кальция, суточная норма 1 тысяча мг кальция. Поэтому, чтобы снизить риск переломов костей и рекомендуется выпивать в день не более 3 чашек кофе. А если хочется съесть на завтрак сырников, лучше подождать час.

Но кофе без кофеина не влияет на усвоение кальция.

Цинк плохо усваивается после кофе

Если продуктам, содержащим кальций, не вредит кофе без кофеина, то его любителям так же как любителям обычного кофе лучше не пить его вместе с продуктами, содержащими цинк из-за того, что цинк в таком случае может не усвоиться организмом. Поэтому лучше не пить кофе после употребления красного мяса, птицы, устриц, бобов и гороха.

Кофе лучше не пить с продуктами, содержащими растительные источники железа.

Особенно это касается веганов и вегетарианцев. Растительные продукты содержат негемовое железо, являющееся основным источником такого железа именно для веганов. Полифенолы, содержащиеся в кофе соединения связываются с негемовым железом и уменьшают его усвоение. Поэтому следует избегать употребления кофе с такими железосодержащими продуктами, как горох, бобы. чечевица, нут, соевые продукты.

Не пейте кофе, когда принимаете витамины

Кофеин негативно влияет на усвоение витаминов, поэтому не рекомендуется употреблять кофе в один прием с витаминными и минералами. Между чашкой кофе и приемом витаминов или минералов должен быть интервал не менее часа.

Не пейте кофе вместе с алкоголем

Энергия, предоставляемая чашечкой кофе после алкоголя может ввести в заблуждение, человек недооценит интоксикацию, которая наступает вследствие приема алкоголя. Кроме того, смесь кофе с алкоголем перегружает печень.

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