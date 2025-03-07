С какого возраста детям можно пить кофе – и сколько

То, что полезно для взрослого, не всегда будет полезно для ребенка.

Исследования показывают, что кофе на самом деле может быть полезным - снизить риск диабета, сердечных заболеваний, инсульта, деменции и т.д.

Значит ли это, что детям можно кофе – читайте дальше.

Американская академия педиатрии рекомендует не употреблять кофе, чай, газировку, спортивные напитки и другие продукты, содержащие кофеин, детям до 12 лет, а подросткам в возрасте от 12 до 18 лет следует ограничить их потребление до менее 100 миллиграммов в день — это примерно размер стандартной чашки.

Слишком большое количество кофеина может повысить частоту сердечных сокращений и АД, способствовать возникновению кислотного рефлюкса, а также вызвать тревогу и нарушение сна у детей. В больших дозах кофеин может быть небезопасным.

Воздействие кофе на организм ребенка

Для еще не сформировавшегося организма кофе – очень сильный тоник

Часто его потребление ведет не просто к увеличению физической активности, но и к гипервозбудимости, снижению уровня стрессоустойчивости и к проблемам со сном

Слабый мочегонный эффект, который для взрослого не играет сильной роли при умеренном потреблении, у ребенка может вызвать вымывание кальция. Ведь всем известно, что кальций – один из важнейших элементов для здорового развития и роста костных тканей малышей

Любые сильнодействующие тонизирующие вещества оказывают нагрузку на нервную, гормональную и сердечно-сосудистую систему ребенка

У детей привыкание к кофеину проявляется гораздо быстрее, чем у взрослых

Рекомендуется начинать пить кофе с 16-18 лет. Для детей и подростков до этого возраста употребление кофе нежелательно, поскольку кофеин может негативно влиять на нервную систему, вызывать проблемы со сном, повышенную тревожность и ухудшение концентрации. Лучше заменять кофе без кофеина или чаем с умеренным содержанием кофеина.

Ранее мы писали, почему кофе вызывает сонливость. Больше об этом читайте в новости.

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