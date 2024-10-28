С какого возраста можно пить кофе: что говорят педиатры и диетологи

Можно ли пить кофе детям и с какого возраста

Можно ли давать ребенку кофе, со скольки лет детям можно пить кофе, сколько кофе можно дать ребенку — эти вопросы волнуют многих родителей.

Кофе для взрослых – известный энергетик и лучший помощник с сонливостью, усталостью и апатией. Именно кофеин, который содержится в кофе, пробуждает нервную систему и беспокоит нас, когда речь идет о потреблении кофе детьми.

Кофеин оказывает положительное влияние на организм взрослого человека — повышает уровень дофамина в мозге, стимулирует мозговую деятельность, повышает скорость реакции, улучшает настроение, утоляет головные боли, оказывает слабое мочегонное действие.

Для организма ребенка кофе очень сильный тоник. Ее потребление может привести к гипервозбудимости, снижению уровня стрессоустойчивости и к проблемам со сном. А даже небольшой мочегонный эффект, который для взрослого не играет сильной роли при умеренном потреблении, у ребенка может вызвать вымывание кальция. Привыкание к кофеину у детей проявляется гораздо быстрее, чем у взрослых.

Несмотря на предупреждение педиатров, медиков о том, что кофе и другие кофеиносодержащие напитки, такие как газировка и спортивные напитки, могут быть вредными для молодежи, родители позволяют их употреблять.

Проведенное в 2015 году исследование среди бостонских мам показало, что 14% опрошенных мам дают пить кофе своим 2-летним детям, а 2,5% – своим годовалым детям.

С какого возраста можно пить кофе

Американская академия педиатрии рекомендует не употреблять кофе, чай, газировку, спортивные напитки и другие продукты, содержащие кофеин, детям до 12 лет. Подросткам в возрасте от 12 до 18 лет рекомендовано потреблять менее 100 мг кофе в день, это примерно размер маленькой чашки кофе.

Многие педиатры предостерегают, что даже возраст 12-13 лет не является поводом для введения кофе в рацион ребенка. В этом возрасте гормональная, нервная системы слишком шатки, чтобы без негативных последствий перенести сильное возбуждающее действие кофе. И полноценно советуют пить кофе не ранее 14-15 лет.

Также педиатры не рекомендуют употреблять спортивные (электролитические) напитки, бутылка с которым может содержать около 250 миллиграммов кофеина. Чашка чая может содержать до 47 миллиграмм кофеина, а сладкой газировки — 46 миллиграмм. Шоколад также содержит определенное количество кофеина, его количество растет по мере того, как шоколад темнеет.

Незначительное количество кофеина для взрослого может быть непосильным для маленького ребенка – может повысить частоту сердечных сокращений и артериальное давление, способствовать возникновению кислотного рефлюкса, вызвать тревогу и нарушение сна у детей. А если дети имеют малый вес для своего возраста или страдают мигренью, имеют проблемы с сердцем, судороги, они могут еще острее реагировать на кофеин и содержащие их продукты.

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