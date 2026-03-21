Сахар или соль: что сильнее разрушает ваше здоровье — эксперты раскрыли правду
Контролировать сахар и соль сложно: они скрыты почти во всех обработанных продуктах, и до 90% людей ежедневно превышают рекомендуемые нормы.
По данным врачей, суточная норма сахара — не более 25 г — 50 г (примерно 5-10 чайных ложек), а соли — 4–6 г (1 чайная ложка).
Самая большая проблема — добавленный сахар. Он практически не имеет пищевой ценности, но вызывает скачки инсулина, приводит к набору веса, повышает риск диабета 2 типа и даже может поднимать артериальное давление. Соль тоже важна: она нужна организму для поддержания водного баланса и нормальной работы нервной системы, хотя избыток связан с гипертонией.
Вывод: умеренное потребление сахара и соли безопасно, но сахар опаснее из-за его скрытого присутствия в напитках, соусах и полуфабрикатах.
Совет: внимательно читайте этикетки, ограничивайте добавленный сахар и соленые перекусы, отдавайте предпочтение натуральным продуктам.
Материал носит информационный характер и не является медицинской консультацией.