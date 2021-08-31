Сахарное лицо: откуда появляются прыщи, морщины и отеки

То, что вы едите, влияет на молодость лица. Чем грозит избыток сахара в рационе?

Сахар — виновник морщин, прыщей и отеков? Да.

Сахарное лицо имеет свои признаки. И прежде всего, это сеточка мелких морщин на лбу и верхних веках.

Но это далеко не все признаки, выдающие человека, который любит сладкое.

Признаки сахарного лица укажут на избыток сахара в рационе или его непереносимость

Постоянная усталость на лице - как бы хорошо не отдыхали, пигментация и периодические высыпания на коже в одних и тех же местах - это не генетические признаки и не следсвие плохого ухода за кожей. Это красноречивый признак того, что сахар — ваш враг. И его злоупотребление вам противопоказано. Ваш организм уже не в силах приспособиться к избытку сахара, вот и сигнализирует о проблеме.

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Признаки сахарного лица

Нависшие верхние веки

Горизонтальные морщины на лбу

Постоянно усталый вид

Мешки или синяки под глазами

Прыщи на подбородке, висках, носогубной зоне, либо на лбу и крыльях носа, если вам до 32 лет.

Пигментные пятна

Тонкая кожа

Тусклый цвет лица - признак повышенного инсулина, а значит содержания сахара в рационе

Брови редеют и не растут, даже при хорошем уходе, что свидетельствует о перегрузке надпочечников из-за большого количества сахара в меню.

Если хотя бы 5 признаков у вас сошлись, то нужно обратиться к врачу, провести лабораторное исследование и, возможно, скорректировать режим питания.

Бездействие приведет к преждевременному старению, пигментации, гликации (преждевременное старение тканей). А сахара организм будет требовать все больше и больше. Кроме того, есть риск возникновения сахарного диабета.

Непереносимость продуктов отражается на лице. Проверить непереносимость сахара легко. На две недели откажитесь от:

сладкого

продуктов, содержащих сахар

фруктозы (она содержится во фруктах)

скрытых сахаров.

Сахар содержат не только сладкие продукты. Кетчупы и соусы, сухие завтраки и мюсли, маринованные продукты также богаты сахаром. Так что проверяйте их состав.

За две недели из организма выведется сахар и продукты его распада, кожа придет в норму. Вы отметите улучшение без применения каких бы то ни было косметических средств.

Только вы вернетесь к обычному режиму потребления сахара, состояние снова ухудшится. Придется сократить его потребление пожизненно.

Существует вариант того, что ничего не изменится. Значит, причина не в том, что ваш организм не справляется с переработкой сахара.

Искать ее придется на других уровнях: возможно, нарушены правила питания, режим дня или сказывается недостаточный уход за собой.

Как отказаться от сахара

Врач-косметолог Нигма Талиб, которая работает над проблемами здоровья кожи и ее омоложения, утверждает, что отказаться от сахара реально и без жертв.

Врач-косметолог Нигма Талиб

Прямо сейчас вы сокращаете потребление сахара вдвое.

Держитесь в таком режиме да недели.

Затем сокращаете еще вдвое.

Придерживаетесь своей новой нормы.

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