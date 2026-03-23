Самая доступная рыба оказалась лучшей для здоровья: о какой идет речь

Недорогая рыба, но полезная для здоровья / © Pixabay

Однако многие употребляют ее только во время праздников или постов. Специалисты советуют изменить эту привычку.

Сколько рыбы нужно есть

Диетологи рекомендуют включать рыбу в рацион минимум дважды в неделю, порциями по 120–150 г. По крайней мере, один раз в неделю лучше выбирать жирную рыбу — скумбрию, сардины или лосось.

Какую рыбу выбрать

Не обязательно покупать дорогие сорта. Часто самые полезные — доступные и недорогие варианты:

Сардины богаты омега-3, кальцием и витамином D, бюджетны и питательны.

Скумбрия — содержит много полезных жиров, стоит дешевле лосось.

Хек, форель, морской лещ — нежный вкус и отличный источник белка.

Мелкая жирная рыба накапливает меньше тяжелых металлов, чем большие хищные виды.

Как лучше готовить

Полезнее всего запекать, готовить на гриле или варить. Жарка во фритюре должна оставаться исключением.

Чаще всего самые дешевые сорта рыбы оказываются одними из самых полезных. Консервированные сардины или скумбрия — быстрая и полезная основа для ужина.

Материал носит информационный характер. Перед изменениями в питании обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.