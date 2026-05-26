Самая полезная рыба в магазине: какие консервы можно покупать без опасений

Самая полезная рыба в консерве / © pexels.com

В Kobieta рассказали, какая рыба в консерве самая здоровая, чем она полезна и как избежать потенциальных рисков.

Полезна ли рыба в консервах

Рыбные консервы могут являться полноценной частью здорового рациона. Они сохраняют большинство полезных свойств свежей рыбы, в частности:

омега-3 жирные кислоты

белок высокого качества

витамин D

кальций (особенно в рыбе с костями)

минералы (селен, йод, фосфор)

В то же время важно учитывать способ обработки, количество соли и тип масла или рассола.

Самые полезные виды рыбы в консервах

Сардины — лидер по пользе

Сардины считаются одним из самых здоровых вариантов рыбы в банке. Они:

богаты омега-3;

содержат кальций благодаря мягким костям;

имеют низкий уровень ртути;

подходят для регулярного употребления.

Скумбрия — источник полезных жиров

Скумбрия в консервах:

содержит много омега-3;

поддерживает здоровье сердца;

помогает снижать воспалительные процессы.

Лосось в консервах — баланс пользы

Лосось:

богат белком;

содержит витамин D;

полезен для кожи, мозга и сосудов.

Тунец — осторожное потребление

Тунец популярен, но:

может содержать больше ртути;

лучше выбирать варианты в собственном соку;

рекомендуется не употреблять ежедневно.

Анчоусы — маленькие, но питательные

Анчоусы:

содержат много кальция и белка;

богаты омега-3;

часто используются как дополнение к блюдам.

На что обращать внимание при выборе рыбы в консервах

Чтобы рыбные консервы были максимально полезными, следует придерживаться простых правил:

выбирать рыбу в собственном соку или воде;

избегать избытка подсолнечного масла;

проверять содержание соли;

обращать внимание на происхождение рыбы;

чередовать виды рыбы в рационе.

Регулярное, но умеренное потребление рыбы помогает поддерживать энергию, мозговую активность и здоровье сердечно-сосудистой системы.

FAQ

Полезна ли рыба в консервах для здоровья?

Так, если выбирать качественные виды (сардины, скумбрия, лосось) и контролировать количество соли и растительного масла, рыба в консервах является полезным источником белка и омега-3.

Какая рыба в консерве самая полезная?

Наиболее полезными считаются сардины, скумбрия и лосось, поскольку они содержат много омега-3 и имеют относительно низкий уровень ртути.

Можно ли есть тунец из консервы каждый день?

Нет, тунец лучше употреблять умеренно из-за возможного содержания ртути. Рекомендуется чередовать его с другими видами рыбы.

