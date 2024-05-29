Самая популярная летняя ягода: врачи рассказали, кому нельзя есть черешню

Черешни содержат много витаминов, минералов и антиоксидантов. Летние ягоды очень полезны для нашего организма. Но, предостерегают врачи, их можно есть далеко не всем.

Пищевая ценность черешни

В расчете на одну чашку (без косточек) — 154 г:

Калории: 97

Жиры: 0 г

Холестерин: 0 мг

Натрий: 0 мг

Общее количество углеводов: 25 г

Пищевые волокна: 3 г

Витамин С: 11 мг

Калий: 342 мг

Марганец: 0,1 мг

Витамин К: 3,2 мг

Витамин B6: 0,1 мг

Магний: 16,9 мг

Черешни: польза для организма

В первую очередь, важно отметить, что в черешне много антиоксидантов. При этом чем темнее цвет ягод, тем больше антоцианов, которые имеют немало преимуществ для здоровья. В том числе, они помогают снизить риск развития сердечных заболеваний. Благодаря антиоксидантам черешни помогают предотвратить или замедлить повреждение клеток. Дополнительный бонус – черешни содержат витамин С, который способствует выработке коллагена и приносит пользу здоровью кожи.

Некоторые исследования также обнаружили, что черешни содержат соединения, подавляющие рост раковых клеток, включая клетки рака молочной железы, печени, толстой кишки, поджелудочной железы, легких, кожи. В черной черешне содержатся фенольные кислоты и флавоноиды, влияющие на размножение и проникновение в окружающие ткани раковых клеток.

Исследователи из Министерства сельского хозяйства просмотрели 29 исследований, посвященных черешне. Результаты показали, что эти фрукты уменьшают окислительный стресс и воспаление. Для людей с воспалительными заболеваниями, такими как артрит и подагра, это приятная новость. А поскольку дополнительные исследования показали, что употребление вишневого сока может снизить уровень мочевой кислоты, это может снизить количество приступов подагры. Хотя эксперты говорят, что необходимы дополнительные исследования, чтобы дать настоятельную рекомендацию по употреблению этого сока, чтобы облегчить боль при подагре.

Черешни: польза / Фото: Unsplash

Наряду с полезными антиоксидантами, вишни обладают противовоспалительными свойствами. Исследования показывают, что сочетание этих двух помогает восстановить мышцы после тренировки, чтобы облегчить боль. Врачи утверждают, что черешни действуют так же, как напроксен и ибупрофен помогают снизить воспаление.

Есть только несколько фруктов, содержащих мелатонин, который является природным гормоном, который производит ваше тело, а также диетической добавкой, которая может помочь с бессонницей. И черешни – одна из них!

Обзор многочисленных исследований показывает, что богатые антоцианами фрукты, такие как черешни, могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку они могут снизить уровень холестерина ЛПНП ("плохого") и повысить уровень холестерина ЛПВП ("хорошего").

Черешни содержат калий, но лишь небольшое количество натрия. По данным CDC, продукты с такой комбинацией – больше калия и меньше натрия – могут снизить риск сердечных заболеваний путем снижения артериального давления.

Черешни могут оказывать положительное влияние на уровень глюкозы в крови : они считаются продуктом с низким гликемическим содержанием и содержат клетчатку. Согласно исследованию 2018 года потребление черешни связано со снижением риска метаболических расстройств, связанных с диабетом 2 типа.

Кому нельзя есть черешни

Кому не рекомендуется есть черешни / Фото: Unsplash

Побочные эффекты черешни в основном связаны с поражением почек и аллергическими реакциями.

То есть, говорят врачи, они могут отрицательно влиять на пациентов с хроническими заболеваниями почек, вызывая острое поражение почек (почечную недостаточность, нарушающую нормальные процессы фильтрации почек).

Черешни содержат важный белок, действующий как основной аллерген. Однако они обычно считаются безопасными, если принимать их в рекомендуемых дозах. У немногих детей может развиться аллергия, если они съедят слишком большое количество черешни в сутки.

Употребление черешни может вызвать также проблемы с животом: вздутие, диарею, болевые ощущения. Поэтому врачи советуют есть не более 300 г черешни за один раз и не более 1 кг в день.

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