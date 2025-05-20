Чем заправлять салат, когда худеешь / © Pixabay

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О ключевой ошибке, которую часто не замечают люди, едящие салаты с надеждой похудеть, рассказал фитнес-тренер Юрий Попко в Facebook.

Всё упирается в заправку. Именно оно часто становится скрытым источником лишних калорий. Важно не только то, что вы добавляете в салат, но и в каких количествах.

Например, оливковое масло — популярная действительно полезная составляющая рациона, однако с точки зрения калорийности она чрезвычайно концентрирована. В 100 мл этого продукта содержится около 92% жиров, что равняется примерно 800 килокалориям. И хотя редко кто вливает в салат целый стакан растительного масла, даже несколько ложек могут кардинально повлиять на общую энергетическую ценность блюда. Всего одна столовая ложка (около 15 мл) — это уже около 120 ккал.

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Представьте: порция салата без заправки содержит до 200 килокалорий. Но стоит добавить только 2-3 столовых ложки масла — и калорийность блюда растет еще на 240-360 ккал. В результате “легкий” салат превращается в энергетический эквивалент плитки шоколада весом 100 граммов.

Итак, причина того, что вы едите одни салаты, но не худеете, может скрываться именно в заправке. Невинная на первый взгляд смесь зелени, щедро приправленная растительным маслом, вполне способна обеспечить треть суточной калорийной нормы — еще до учета всех других приемов пищи.

Чем заправлять салат, когда худеете

К счастью, существуют варианты заправок с гораздо меньшей калорийностью. Рассмотрим популярные соусы по содержанию калорий на 100 граммов и на одну столовую ложку.

Оливковое масло около 800 ккал на 100 мл, примерно 120 ккал на ст. ложку (15 мл);

Майонез “Провансаль” (67% жирности): 616 ккал на 100 г, 85 ккал на ст. кровати (14 г);

Салатный майонез (30% жирности): 296 ккал на 100 г, 41 ккал на ст. кровати;

Сметана (15% жирности): 159 ккал на 100 г, 22 ккал на ст. кровати;

Греческий йогурт (8% жирности или меньше): 107 ккал на 100 г; 14 ккал на ст. кровати.

По всей видимости, выбор заправки имеет решающее значение.

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Конечно, важно учитывать не только калорийность, но и качество ингредиентов. Однако пренебрегать энергетической ценностью не стоит — организму ведь безразлично, откуда поступают лишние калории: из “полезного” масла или “вредного” майонеза. Постоянное превышение суточной нормы приведет к прибавке веса.

Чтобы контролировать рацион, привыкайте внимательно читать этикетки. Данные о калорийности и составе — это ваш инструмент для выбора. Понимая, сколько калорий содержит заправка или другой продукт, вы сможете сделать свой “легкий” салат действительно диетическим, выбрав менее калорийный вариант или уменьшив порцию соуса, и достичь желаемого веса и поддерживать благосостояние.