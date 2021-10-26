Самая сложная: в Украине сделали пятую за месяц трансплантацию сердца

Пациент уже предварительно перенес хирургические вмешательства.

В Украине успешно завершилась пятая за этот месяц пересадка сердца.

Пациент, которому несколько лет назад протезировали артальный клапан, снова очутился на операционном столе. Теперь уже, ожидая трансплантации сердца.

Директор Институт сердца Борис Тодуров, оперировавший пациента, назвал его уникальным.

"Было сложно. Третья операция – все запаено, заколочено. Много времени мы потратили, чтобы свое сердце (сердце пациента – Ред.) убрать и заменить его на сердце донорское", – сказал Тодуров.

Ведущий украинский кардиохирург отметил, что операция длилась 1.5 часа и прошла удачно.

После 8-часового перерыва пациент уже дышал самостоятельно и даже поблагодарил врача на камеру.

Кардиохирург в свою очередь выразил благодарность за неоценимую помощь в проведении трансплантации коллегам из столичной Больницы скорой помощи, а также родственникам донора, которые дали согласие на изъятие органа.

Напомним, что парня, недавно перенесшего пересадку сердца, уже выписали.

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